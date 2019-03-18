Шерингем поделился инсайдом насчет Сульшера

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем уверен, что клуб с "Олд Траффорд" уже принял решение о назначении Оле Гуннара Сульшера постоянным главным тренером.

После триумфальной победы над ПСЖ и выхода в четвертьфинал Лиги Чемпионов "красные дьяволы" проиграли оба своих последних матча, и если против "Арсенала" они хотя бы показали неплохой футбол, то против "Вулверхэмптона" выглядели крайне неубедительно.



Даже сам Сульшер назвал поражение 2:0 от "волков" своим худшим матчем за все три месяца работы, а у болельщиков появилось зерно сомнения насчет назначения норвежца постоянным рулевым, однако Шерингем располагает информацией, что решение уже принято.



"Мне довелось слышать, что они уже отдали ему работу на постоянной основе".



"В двух последних матчах у них случился небольшой упадок формы, но я думаю, Оле стал глотком свежего воздуха для клуба".



"Думаю, когда он только был приглашен, это удивило многих людей. Он пришел и восстановил все традиции "Манчестер Юнайтед" времен Алекса Фергюсона. Он напомнил, что выступать за "Манчестер Юнайтед" и носить эту футболку — огромная честь для всех игроков".



"Думаю, он снова внушил это игрокам. Он вдохнул в них жизнь и пробудил желание упорно работать, когда они надевают эту футболку. Это обеспечило им сдвиг", — сообщил Шерингем BBC.