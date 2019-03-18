Сарри не уверен, что "Челси" попадет в топ-4

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что не уверен в шансах своей команды попасть в топ-4 Премьер-Лиги.

В воскресенье "синие" провели два совершенно разных тайма против "Эвертона", в итоге потерпев поражение со счетом 2:0. Такая нестабильность, даже на протяжении одного матча, сильно озадачила Сарри.



"Мы были хороши до последней минуты первого тайма и плохи с первой минуты второго. Мы контролировали игру, и нам лишь требовалось продолжать делать это, но мы не смогли".



"Если вы спрашиваете меня насчет топ-4, то я отвечу, что это зависит от того, про какой тайм речь, первый или второй. Будет тяжело попасть в топ-4, но я бы не сказал, что невозможно. Если оставшиеся восемь матчей мы сыграем, как сыграли в первом тайме, у нас будут шансы", — цитирует Сарри The Guardian.