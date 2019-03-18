Мойес: "Кроос перешел бы в МЮ, если бы меня не уволили"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес заявил, что полузащитник Тони Кроос присоединился бы к "красным дьяволам", если бы он не лишился своей работы.

Приняв "Юнайтед" из рук сэра Алекса Фергюсона летом 2013, Мойес был уволен со своего поста уже спустя девять месяцев — клуб даже не стал дожидаться окончания сезона, чтобы прекратить сотрудничество с шотландцем.



В то самое время Кроос собирался уходить из "Баварии" по причине непреодолимых разногласий насчет нового контракта. Мойес убежден, что Тони выбрал бы "Юнайтед", а не "Реал", сохрани он свою работу.



"Во время того сезона я встречался с Тони Кроосом. И он согласился перейти в "Манчестер Юнайтед", а не в "Реал". Однако где-то в то время я лишился работы, и Тони выбрал другой вариант", — сообщил Мойес beIN Sports.



Также Дэвид поведал, что во время его первого трансферного окна он пытался заполучить вингера Гарета Бэйла, который в итоге отправился из "Тоттенхэма" в "Реал".



"В заключительной стадии трансферного окна мы всегда верили в свои шансы заполучить Гарета Бэйла. Мы надеялись отговорить его от перехода в "Реал", потому что он уже наполовину согласовал сделку. Мы предложили ему больше денег, мы пытались соблазнить его".



"У нас уже был готов вертолет, чтобы забрать его", — добавил Мойес.