Семь вещей, что мы узнали в 31-м туре

31-й тур Премьер-Лиги получился усеченным из-за четвертьфинальных матчей Кубка Англии, однако вместил в себя множество интересных событий, о которых и пойдет речь ниже.





"Ньюкасл" становится более зрелищным



Пришло время отказаться от привычных ожиданий, связанных с матчами команды Рафы Бенитеса. Раньше "Ньюкасл" любил осложнять игру сопернику и зрителю, надеясь найти пару определяющих шансов у чужих ворот. Но в последнее время тенденции другие: "сороки" все чаще радуют результативными поединками.



Похоже, что немалую роль в этом сыграло появление Мигеля Альмирона — быстрого атакующего игрока, в котором так нуждался Бенитес. "Ньюкасл" стал играть чуть легче, и лучшим примером обновления стала волевая победа над "Эвертоном" в прошлом туре. В этот уикенд "сороки" снова забили дважды, и снова проявили характер, уйдя от поражения на поле "Борнмута". Не меньше двух голов команда Бенитеса забивала в четырех из последних пяти матчей, и что даже важнее — в них она взяла целых 10 очков.



Для "Борнмута" такой боевитый "Ньюкасл" не в радость. Поздний гол Мэтта Ритчи лишил команду Эдди Хау не только трех очков, но и шанса набрать пресловутый рубеж в 40 уже в этом туре. Впрочем, нет сомнений, что и "Борнмут", и "Ньюкасл" будут в полном порядке — особенно играя таким образом.



У "Вест Хэма" по-прежнему проблемы с мотивацией



Ситуация, когда команда побеждает, уступая в счете 1:3, обычно подталкивает к признанию силы характера, но насколько это признание в субботу заслужил "Вест Хэм"? Есть ощущение, что подопечные Мануэля Пеллегрини спокойно могли бы избежать всех этих проблем, прояви они достаточно желания в матче с "Хаддерсфилдом", последней командой чемпионата.



"Вест Хэму" отчасти повезло с быстрым пенальти и голом, который окончательно убил интерес к оппоненту у некоторых из "молотобойцев". В итоге, "Хаддерсфилд", забивший 15 голов в 30 играх до этого, забил сразу три в ворота "Вест Хэма". Стоит отдать должное хозяевам: они нашли в себе силы для камбэка, и кадровые изменения от тренера сыграли в этом не последнюю роль. Но не в первый раз в этом сезоне "Вест Хэм" демонстрирует высокомерие в отношении одного из аутсайдеров. Сейчас — при отсутствии реальных турнирных задач — оно тем более объяснимо.



"Хаддерсфилд" ведет подготовку к Чемпионшипу



Что касается "Хаддерсфилда", то "терьеры", даже забив очень редкие для себя три гола, в итоге остались ни с чем. Выход этой команды в Премьер-Лигу был во многом счастливым, и немало обстоятельств способствовали тому, чтобы она задержалась здесь еще и на второй сезон. Тут уже все встало на свои места, а сменивший Дэвида Вагнера Ян Зиверт взялся не за задачу спасать "Хаддерсфилд" от вылета, а за задачу готовить его к сезону в Чемпионшипе. Где команда вряд ли будет в числе основных фаворитов на "промоушн".



Новый немец у руля "терьеров" делает кадровые ходы, и в какой-то степени они себя оправдывают. Игрок молодежной команды "Хаддерсфилда" Аарон Роу дебютировал слева в полузащите и оставил не самое плохое впечатление. Купленный зимой у "Чарльтона" форвард Карлан Грант вообще стал звездой шоу, оформив дубль. Не исключено, что именно на этих игроков "Хаддерсфилд" будет ставить уровнем ниже в следующем году.



А побеждать хочется и сейчас. Зиверт искренне переживает поражения не из-за наивной надежды спастись, а из-за необходимости эмоционально хорошо завершить сезон перед настоящей борьбой в Чемпоншипе.



"Бернли" снова в беде



Почти два месяца без поражений существенно улучшили положение команды Шона Дайча. Это был почти волшебный трюк: после возвращения в основу голкипера Тома Хитона "Бернли" заиграл так, как в прошлом сезоне. Высшей отметкой перерождения "бордовых" стала домашняя победа над "Тоттенхэмом", которая по совокупности лишила "шпор" надежд на титул.



После этого "Бернли" проигрывает каждую неделю, и это уже четыре матча. Подопечные Дайча не вернулись в то состояние, которое было у них в начале кампании — по игре у "Бернли" все по-прежнему неплохо. Но теперь маленькие эпизоды решаются в пользу соперников. Это в очередной раз произошло с "Лестером", который победил на "Терф Мур", играя почти весь матч в меньшинстве.



Очень радостный результат для Брендана Роджерса, но новая причина тревожиться для Шона Дайча. "Бордовым" нужны результаты в предстоящих трех матчах, которые снова могут повернуть сезон в нужную сторону. Не самые мотивированные "Вулверхэмптон" и "Борнмут", а также домашний "Кардифф" (прямой конкурент) на "Терф Мур" — хорошая возможность набрать побольше очков.



"Ливерпуль" вернулся на вершину



Удача очень помогла "Манчестер Сити" в кубковой игре против "Суонси", и готова была помочь еще раз в воскресенье. "Ливерпуль" играл на поле безнадежного "Фулхэма", имея шанс вернуться на первое место, сыграв на одну игру больше. И почему-то победа на "Крэйвен Коттадж" далась команде Юргена Клоппа тяжелее, чем можно было ожидать.



Гол Садио Мане в первом тайме, казалось, приведет к неминуемому исходу, но "Ливерпуль" (и Мохамед Салах в частности) свои шансы упускал, а затем подарил гол аутсайдерам. Последние 15 минут встречи выглядели переломными для чемпионской гонки — как минимум, виделся еще один перелом в пользу "Манчестер Сити". Но "Ливерпуль" все же выстрадал победу благодаря голу Джеймса Милнера с пенальти, позволившему команде не только вернуться (пока) на первое место, но и избежать еще одного психологического удара.



"Эвертон" все еще способен на сюрпризы



"Ирисок" по умолчанию считают непростым соперником для грандов, хотя они давно не дают для этого поводов. "Эвертон" не обыгрывал представителей "большой шестерки" уже более двух лет, а его главные достижения в нынешней кампании до этого воскресенья — нулевые ничьи с "Челси" и "Ливерпулем". По ходу них команда Силвы была не против оборонять ничейный результат, наступая на атакующие амбиции тренера.



Казалось, что по тому же пути "ириски" шли и в домашней игре с "Челси". Но после перерыва "Эвертон" внезапно заиграл так, как того хочет "Гудисон Парк", видевший только одну победу в восьми играх до этого. "Ириски" осознали уязвимость гранда и пошли в наступление, которое принесло им долгожданную победу со счетом 2:0. "Эвертон" все еще способен преподносить сюрпризы, хотя не исключено, что ему сильно способствовали нынешние проблемы "Челси".



"Челси" продолжает проигрывать на выезде



По крайней мере, команда Маурицио Сарри уже не пошла по пути "Арсенала" прошлого сезона. "Канонирам" в предыдущей кампании не удавалось взять очки в выездной игре с первых дней января и до последнего выезда чемпионата к "Хаддерсфлду". У "Челси" все не так плохо. "Синие" пару недель назад победили "Фулхэм", хотя не забить парочку мячей в ворота "дачников" в этом сезоне — еще та задача.



И проблема в том, что забить "Челси" с начала января на выезде удалось только лишь "Фулхэму", пропустившему в этом сезоне уже 70 голов. Относительно неплохой первый тайм с "Эвертоном" дарил надежду, но после перерыва "Челси" был уже не просто инертным, но и подавленным психологически. Команда Маурицио Сарри проиграла 0:2 — это четвертое выездное поражение в 2019-м году для "Челси". До этого были 0:2 с "Арсеналом", 0:4 с "Борнмутом" и 0:6 с "Манчестер Сити". Сарри говорит, что его команда шансов на попадание в первую четверку не лишена, но иногда кажется, что более надежным вариантом для "Челси" будет Лига Европы, где "синие" ощущают себя на выезде даже комфортнее, чем дома.



Иван Громиков специально для FAPL.ru