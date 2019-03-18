Матич: "Нельзя, чтобы путевка в Лигу Чемпионов ускользнула от нас"

Неманья Матич Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич призвал своих партнеров по команде собраться и продолжить борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

В субботу против "Вулверхэмптона" подопечные Оле Гуннара Сульшера потерпели свое второе поражение подряд, показав очень бледную игру. Спад случился с "красными дьяволами" некстати, ведь сейчас идет распределение двух оставшихся путевой в Лигу Чемпионов от Премьер-Лиги.

Отягчающим обстоятельством для "Юнайтед" выступает четвертьфинал Лиги Чемпионов против "Барселоны", два матча с которой, наверняка, отнимут немало сил. Однако Матич считает, что нужно продолжать борьбу до последнего.

"Мы должны постараться изо всех сил, чтобы попасть в топ-4. Мы не можем позволить, чтобы путевка в Лигу Чемпионов ускользнула от нас таким образом. Мы все проанализируем, и для нас еще ничего не потеряно".

"Предстоит сыграть еще восемь матчей в Премьер-Лиге, и мы продолжим сражаться за попадание в топ-4. Также у нас есть Лига Чемпионов. Время покажет, на что мы способны и каков наш уровень".

"Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" тоже будут стараться изо всех сил, стремясь попасть в топ-4. Каждый знает это", — цитирует Матича Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Матич, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 619

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lambert757 18.03.2019 08:39 # lambert757
    Даже не припомню такого упорного сезона, борьба будет длиться до последнего тура

    (ответить)

  2. dred 18.03.2019 08:22 # dred
    3-е место возьмем!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: