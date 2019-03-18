Энди Робертсон не приедет в Казахстан

Энди Робертсон Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон пропустит выезд своей сборной Шотландии в Казахстан из-за зубной проблемы.

Сыграв все 90 минут за свой клуб в воскресенье и поспособствовав победе над "Фулхэмом" со счетом 1:2, 25-летний Робертсон улетел в Глазго в расположение своей национальной команды, капитаном которой он является.

Как сообщает Sky Sports, Робертсон совместно с главным тренером шотландцев Алексом Маклишем договорились что Энди пропустит дебютный матч в отборе к Евро-2020, а вместо игры в футбол решит давно беспокоящую его проблему с зубами.

Таким образом, Робертсон побережет силы для выступлений за "Ливерпуль", но все еще сможет сыграть за Шотландию против сборной Сан-Марино 24 марта.


Метки Ливерпуль, Робертсон, сборная Шотландии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1252

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  1. largo-winch 18.03.2019 08:26 # largo-winch
    пидр бля

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  2. rap-woiska 18.03.2019 08:11 # rap-woiska
    а я так ждал

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  3. tot35 18.03.2019 07:47 # tot35
    Все. Ппц шотландии. Казакстан алгаа!

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  4. livapu19 18.03.2019 07:44 # livapu19
    Шотландцы и без него справятся

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  5. shakur 18.03.2019 07:41 # shakur
    Зубы важнее Казахстана

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  6. beatles-red 18.03.2019 07:39 # beatles-red
    И стоил ли весь его футбольный путь того, чтобы достичь многого, но самое главное пропустить

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  7. van-der-slav 18.03.2019 07:32 # van-der-slav
    Правильно. Не приедет. В казахстане дорог нет уже. Там одни телепорты. Он телепортируется

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  8. mototroller 18.03.2019 07:24 # mototroller
    Даже где то заплакал слашпидоразлфц

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  9. letonred 18.03.2019 07:23 # letonred
    сыграть на за земле ВЕЛИКОГО НАРОДА мечта каждого футболиста. жалко пацана

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  10. chelsea88 18.03.2019 07:18 # chelsea88
    Вся карьера коту под хвост.

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