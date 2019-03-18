Энди Робертсон не приедет в Казахстан

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон пропустит выезд своей сборной Шотландии в Казахстан из-за зубной проблемы.

Сыграв все 90 минут за свой клуб в воскресенье и поспособствовав победе над "Фулхэмом" со счетом 1:2, 25-летний Робертсон улетел в Глазго в расположение своей национальной команды, капитаном которой он является.



Как сообщает Sky Sports, Робертсон совместно с главным тренером шотландцев Алексом Маклишем договорились что Энди пропустит дебютный матч в отборе к Евро-2020, а вместо игры в футбол решит давно беспокоящую его проблему с зубами.



Таким образом, Робертсон побережет силы для выступлений за "Ливерпуль", но все еще сможет сыграть за Шотландию против сборной Сан-Марино 24 марта.