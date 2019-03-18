Энди Робертсон не приедет в Казахстан
Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон пропустит выезд своей сборной Шотландии в Казахстан из-за зубной проблемы.
Сыграв все 90 минут за свой клуб в воскресенье и поспособствовав победе над "Фулхэмом" со счетом 1:2, 25-летний Робертсон улетел в Глазго в расположение своей национальной команды, капитаном которой он является.
Как сообщает Sky Sports, Робертсон совместно с главным тренером шотландцев Алексом Маклишем договорились что Энди пропустит дебютный матч в отборе к Евро-2020, а вместо игры в футбол решит давно беспокоящую его проблему с зубами.
Таким образом, Робертсон побережет силы для выступлений за "Ливерпуль", но все еще сможет сыграть за Шотландию против сборной Сан-Марино 24 марта.
18.03.2019 07:00
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Последние комментарии:
пидр бля
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а я так ждал
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Все. Ппц шотландии. Казакстан алгаа!
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Шотландцы и без него справятся
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Зубы важнее Казахстана
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И стоил ли весь его футбольный путь того, чтобы достичь многого, но самое главное пропустить
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Правильно. Не приедет. В казахстане дорог нет уже. Там одни телепорты. Он телепортируется
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Даже где то заплакал слашпидоразлфц
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сыграть на за земле ВЕЛИКОГО НАРОДА мечта каждого футболиста. жалко пацана
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Вся карьера коту под хвост.
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