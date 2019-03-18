Леви заверил, что новый стадион не помешает "Тоттенхэму" покупать игроков

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви заверил болельщиков, что новый стадион не окажет влияния на трансферные планы клуба.

Как известно, за два последних трансферных окна команда Маурисио Почеттино не получила ни одного новичка — даже на правах аренды. Аргентинский тренер "шпор" объяснял это тем, что ему невероятно сложно найти игроков, которые могли бы сделать его состав еще сильнее.



При этом среди фанатов существует мнение, что пассивность "Тоттенхэма" на трансферном рынке обусловлена тратами, понесенными клубом при строительстве нового 62-тысячного стадиона, который открывается 3 апреля матчем против "Кристал Пэлас".



Однако на собрании с объединением болельщиков "Тоттенхэма" (Tottenham Hotspur Supporters' Trust) в минувший вторник Леви отверг подобные подозрения — у "шпор" есть деньги на трансферы.



"Несмотря на долг в 637 миллионов фунтов, благодаря разумным процентным ставкам планируемые траты на игроков не будут затронуты", — цитирует Леви Sky Sports.



Также босс "Тоттенхэма" опроверг слухи о том, что новая арена клуба будет переименована в "Найк Стэдиум". По словам Леви, он никогда не вел переговоров с Nike по этому поводу.