Ван Дейк: "Поговорю с Бабелем по пути в сборную Голландии!"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк пошутил, что собирается поговорить по душам со своим партнером по сборной Голландии Райаном Бабелем, который заставил его совершить грубую ошибку в матче с "Фулхэмом".

Накануне матча с "красными" Бабель дал интервью изданию The Times, в котором рассказал, что знает слабое место Ван Дейка, претендующего на звание лучшего игрока этого сезона Премьер-Лиги.



Свои слова фланговый нападающий "дачников" подкрепил делом. Воспользовавшись недопониманием Виргила с голкипером Алиссоном, Райан поразил пустые ворота и обеспечил "Ливерпулю" крайне непростую концовку матча.



И хотя для "красных" все закончилось благополучно — они вырвали победу 1:2 — Ван Дейк слегка разозлился на Бабеля.



"Райан — отличный игрок, и он очень важен для нашей сборной. Естественно, я был немного зол, когда он забил, ведь мы лишились возможности сыграть "сухой" матч. Я собираюсь высказать ему это, когда мы будем вместе лететь в сборную Голландии!"



"У нас в раздевалке великолепное настроение. Естественно, нам было очень важно одержать победу, поэтому мы довольны, что нам это удалось", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.