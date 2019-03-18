Ван Дейк: "Поговорю с Бабелем по пути в сборную Голландии!"

Райан Бабель и Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк пошутил, что собирается поговорить по душам со своим партнером по сборной Голландии Райаном Бабелем, который заставил его совершить грубую ошибку в матче с "Фулхэмом".

Накануне матча с "красными" Бабель дал интервью изданию The Times, в котором рассказал, что знает слабое место Ван Дейка, претендующего на звание лучшего игрока этого сезона Премьер-Лиги.

Свои слова фланговый нападающий "дачников" подкрепил делом. Воспользовавшись недопониманием Виргила с голкипером Алиссоном, Райан поразил пустые ворота и обеспечил "Ливерпулю" крайне непростую концовку матча.

И хотя для "красных" все закончилось благополучно — они вырвали победу 1:2 — Ван Дейк слегка разозлился на Бабеля.

"Райан — отличный игрок, и он очень важен для нашей сборной. Естественно, я был немного зол, когда он забил, ведь мы лишились возможности сыграть "сухой" матч. Я собираюсь высказать ему это, когда мы будем вместе лететь в сборную Голландии!"

"У нас в раздевалке великолепное настроение. Естественно, нам было очень важно одержать победу, поэтому мы довольны, что нам это удалось", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.


Метки Бабель, Ван Дейк, Ливерпуль, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2019 00:05

Количество просмотров Просмотров: 881

Загрузка...

Поиск: