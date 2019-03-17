Сарри не может объяснить, почему "Челси" снова бросил играть

Наставник "Челси" Маурицио Сарри признался, что находится в недоумении по поводу провала, случившегося с его командой во втором тайме выездного матча Премьер-Лиг "Эвертона".

Уверенно контролируя игру и создав несколько неплохих моментов в первом тайме воскресного матча на "Гудисон Парк", после перерыва "синие" внезапно бросили играть и в итоге потерпели поражение 2:0, которое оставило их на шестом месте в Премьер-Лиге.



Подобное происходит с "Челси" уже не в первый раз в нынешнем сезоне, однако Сарри до сих в этом не разобрался.



"Я не знаю, что произошло. Мы сыграли свой лучший первый тайм в сезоне, мы могли забить четыре-пять голов, а затем мы внезапно прекратили играть. Это очень странно".



"Я не могу этого понять. Мы перестроились на другую схему, но ничего не изменилось. Это очень сложно. Думаю, проблема лежит в плоскости психологии".



"Если у тебя внезапно возникают проблемы психологического характера, то схемы и тактики становится недостаточно", — сообщил Сарри Sky Sports.