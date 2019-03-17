Сарри не может объяснить, почему "Челси" снова бросил играть
Наставник "Челси" Маурицио Сарри признался, что находится в недоумении по поводу провала, случившегося с его командой во втором тайме выездного матча Премьер-Лиг "Эвертона".
Уверенно контролируя игру и создав несколько неплохих моментов в первом тайме воскресного матча на "Гудисон Парк", после перерыва "синие" внезапно бросили играть и в итоге потерпели поражение 2:0, которое оставило их на шестом месте в Премьер-Лиге.
Подобное происходит с "Челси" уже не в первый раз в нынешнем сезоне, однако Сарри до сих в этом не разобрался.
"Я не знаю, что произошло. Мы сыграли свой лучший первый тайм в сезоне, мы могли забить четыре-пять голов, а затем мы внезапно прекратили играть. Это очень странно".
"Я не могу этого понять. Мы перестроились на другую схему, но ничего не изменилось. Это очень сложно. Думаю, проблема лежит в плоскости психологии".
"Если у тебя внезапно возникают проблемы психологического характера, то схемы и тактики становится недостаточно", — сообщил Сарри Sky Sports.
17.03.2019 23:00
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Последние комментарии:
шотут непонятного? крысы опять сливаю тренера. озар перед уходом в реал решил поднасрать шестьнольси.
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гамает одним и тем же составом и удивляется, почему его команда снова сарреболит)) ору
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Я надеюсь за досрочное увольнение членси должен будет полинять лямов на 50 минимум
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xG первого тайма у Челси 0.9, какие 5 голов, о чем речь?
по-моему Сарри вообще ничего не знает, он в каком-то вакууме находится.
Проблему психологии он поднимал не раз несколько месяцев назад и с тех пор он не разрешил этот вопрос. К кому вопросы?
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Жду новость Сарри уволен с поста тренера!
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потому что шестнолси и не начинал играть
бычкожуй хуев
продлевайте этого топаря пожилого еще на 5 сезонов
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