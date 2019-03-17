Сарри не может объяснить, почему "Челси" снова бросил играть

Маурицио Сарри Наставник "Челси" Маурицио Сарри признался, что находится в недоумении по поводу провала, случившегося с его командой во втором тайме выездного матча Премьер-Лиг "Эвертона".

Уверенно контролируя игру и создав несколько неплохих моментов в первом тайме воскресного матча на "Гудисон Парк", после перерыва "синие" внезапно бросили играть и в итоге потерпели поражение 2:0, которое оставило их на шестом месте в Премьер-Лиге.

Подобное происходит с "Челси" уже не в первый раз в нынешнем сезоне, однако Сарри до сих в этом не разобрался.

"Я не знаю, что произошло. Мы сыграли свой лучший первый тайм в сезоне, мы могли забить четыре-пять голов, а затем мы внезапно прекратили играть. Это очень странно".

"Я не могу этого понять. Мы перестроились на другую схему, но ничего не изменилось. Это очень сложно. Думаю, проблема лежит в плоскости психологии".

"Если у тебя внезапно возникают проблемы психологического характера, то схемы и тактики становится недостаточно", — сообщил Сарри Sky Sports.


Метки Сарри, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 662

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lahmatyj 17.03.2019 23:41 # lahmatyj
    шотут непонятного? крысы опять сливаю тренера. озар перед уходом в реал решил поднасрать шестьнольси.

    (ответить)

  2. kos9k 17.03.2019 23:25 # kos9k
    гамает одним и тем же составом и удивляется, почему его команда снова сарреболит)) ору

    (ответить)

  3. acceptodessa 17.03.2019 23:19 # acceptodessa
    Я надеюсь за досрочное увольнение членси должен будет полинять лямов на 50 минимум

    (ответить)

  4. dallaslp 17.03.2019 23:08 # dallaslp
    xG первого тайма у Челси 0.9, какие 5 голов, о чем речь?
    по-моему Сарри вообще ничего не знает, он в каком-то вакууме находится.
    Проблему психологии он поднимал не раз несколько месяцев назад и с тех пор он не разрешил этот вопрос. К кому вопросы?

    (ответить)

  5. mako 17.03.2019 23:04 # mako
    Жду новость Сарри уволен с поста тренера!

    (ответить)

  6. blackdreamer 17.03.2019 23:02 # blackdreamer
    потому что шестнолси и не начинал играть
    бычкожуй хуев
    продлевайте этого топаря пожилого еще на 5 сезонов

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: