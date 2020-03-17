Антони Мартиаль не поехал в сборную Франции из-за травмы колена

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль отказался от поездки в сборную Франции, сославшись на травму колена.

Получив повреждение паха в домашнем матче Лиги Чемпионов с ПСЖ 12 февраля, Антони лишь в прошлый уикенд против "Арсенала" вернулся на футбольное поле.



Накануне Мартиаль сыграл все 90 минут в матче Кубка Англии против "Вулверхэмптона", после чего вновь пожаловался на колено, боли в котором его беспокоили и прежде.



В сложившейся ситуации 23-летний нападающий решил не ездить в сборную Франции, которой в этом месяце играть против молдован и исландцев. Вместо Антони в национальную команду был приглашен Тома Лемар.



Также решил проигнорировать поездку в свою сборную и одноклубник Мартиаля Виктор Линделеф. 24-летний швед, чья национальная команда сразится с Румынией и Норвегией, сослался на причины личного характера.