"Челси" проиграл "Эвертону" и остался шестым
Совершенно провалив второй тайм, "Челси" потерпел поражение 2:0 в гостях у "Эвертона" и не смог подняться с шестой позиции в Премьер-Лиге.
Главный тренер "ирисок" Марку Силва отреагировал на поражение 3:2 от "Ньюкасла", выпустив Шеймуса Коулмена и Йерри Мину вместо Джонджо Кенни и Курта Зума.
"Синие" вернулись к привычному сочетанию игроков после выезда к "Динамо" посреди недели, но сделавший хет-трик против киевлян Оливье Жиру оказался на лавке.
В начальной стадии матча самым заметным игроком на поле был Эден Азар, который сперва плотным ударом проверил Джордана Пикфорда, а затем с дистанции сотряс штангу. Имел момент и Гонсало Игуаин, но был слишком нерасторопен и позволил голкиперу хозяев спасти свою команду.
"Челси" сохранял инициативу и до перерыва создал несколько полумоментов, но серьезных проблем Пикфорду не доставил. А вот начало второго тайма осталось за "Эвертоном", и на 49-й минуте Ришарлисон добил мяч в ворота головой после сейва Кепы Аррисабалаги на линии — 1:0.
Как это уже нередко бывало в нынешнем сезоне, "синие" не смогли правильно отреагировать на трудности. "Ириски" сосредоточились на контратаках, и это было опаснее, чем вялый перекат мяча в исполнении гостей.
А на 71-й минуте Ришарлисон запнулся о стопу Маркоса Алонсо в штрафной, и рефери назначил пенальти. Аррисабалага отразил удар Гульфи Сигурдссона с 11-метровой отметки, однако сам же исландец и сыграл на добивании — 2:0.
В остатке матча "Челси" ровным счетом не показал ничего — скорее, "Эвертон", продолживший досаждать защитникам соперника, мог сделать счет разгромным.
"Челси" провел два абсолютно разных тайма, совершенно провалив вторые 45 минут и не найдя в себе ни физических, ни моральных сил, чтобы попытаться переломить ход неудачно складывающегося матча. "Синие" остались на шестом месте и с такой игрой едва ли могут надеяться на попадание в топ-4.
"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче
17.03.2019 21:25
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Последние комментарии:
Ичторически родные шестые места шестьнольси
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Лучано Спаллетти может покинуть пост главного тренера «Интера» по окончании сезона.
Китайские владельцы недовольны вылетом команды из Лиги Европы, но 60-летнего специалиста вряд ли уволят до лета, даже если «Интер» проиграет в миланском дерби.
Цель команды — попасть в первую четвертку и вернуться в Лигу чемпионов.
Фаворитом на пост тренера «Интера» летом является Антонио Конте, но он может сменить Массимилиано Аллегри в «Ювентусе».
Другие кандидаты миланцев — Маурицио Сарри из «Челси» и Марко Джампаоло из «Сампдории».
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вот вам и Сасари , лихенда)) лох он и есть лох, тренировал днища одни, проваливался, и тут бац он должен стать топ тренером? новым Мауром? ахахаха су.ка ору, подписывайте это дно скорееееее)))
Источник: http://fapl.ru/posts/69467/?c=1
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Защитник "Эвертона" Шеймус Коулмен прокомментировал победу своей команды в матче против "Челси" (2:0) в 31-м туре АПЛ.
"Каждый результат важен. Мы очень разочарованы результатом матча против "Ньюкасла", у нас была отличная атмосфера против "Ливерпуля", болельщики продолжили ее сегодня. Мы дали болельщикам повод для радости. Ришарлисон забил, и мы сделали победу", - приводит его слова ВВС.
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Хз, но вроде даже, проигрывая в последнем сезоне Маура, команда выглядела посолиднее что ли. Почему, пропуская, они становятся слабее? Те же Сити, Ливерпуль, шпоры, когда нужно спасать очки, включают скорости и остроты у ворот соперника прибавляется. У Челси же в их сегодняшней ипостаси в таких ситуациях прибавляется лишь суета. По большому счёту Сарри по окончании сезона нужно увольнять, очень сомневаюсь, что время, о котором многие говорят, позволит ему всё-таки поставить хорошую игру. По мне он свою игру уже поставил, но она просто не катит. Или катит с Мальмё, хаддерсфилдами и тем, во что превратилось киевское Динамо, хз как они ещё у шпор выиграли. Но что-то подсказывает, что руководство может его оставить, держа в уме возможность трансферного бана.
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Ван Перси в "Манчестер Юнайтед": вопросов больше, чем ответов
Источник: http://fapl.ru/posts/17991/
Эта статья была написана после поражения МЮ в гостях у Эвертона, то был первый матч в сезоне. Я её прекрасно запомнил, ибо писать такого рода статьи после одного матча - это дичайшая глупость и некомпетентность журналиста. Что было потом все знают - Руни с РВП ушатали всю АПЛ и стали чемпионами.
Прошло семь лет, а Михаил со своей командой фейлится всё дальше, публикуя статьи в роде "ну что плеать, докукарекались?".
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Жоржиньо: главный персонаж в перестройке "Челси"
Источник: http://fapl.ru/posts/64170/?c=1
Главый персонаж в перестройке? До сих пор надpачиваете на его хG в первых матчах?
Может, хватить позориться с такой преждевременной аналитикой?
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Отсос Челси в ЛЕ!
Отныне желаем им это, неxуй было им возмущаться когда мы желали удачи
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Дидье Дрогба: «Ищу работу. Может, стану тренером, почему бы и нет»
Бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба рассказал о своих планах на будущее.
В прошлом ноябре сообщалось о том, что 41-летний ивуариец завершил карьеру, хотя он сам намекнул, что это не точно.
«Я ищу работу. Сейчас уделяю время отдыху и другим заботам – у меня есть фонд в Кот-д’Ивуаре. Также я путешествую, мне интересно встречаться с людьми из разных областей бизнеса и перенимать у них опыт руководства.
Могу ли я стать тренером? Может быть, почему бы и нет, даже если эта роль в данный момент меня не соблазняет. Есть время решить и определить, что мне нравится. Мне нужно делать не только то, что мне нравится, но и что удается», – сказал Дрогба.
Вот хуже точно не будет
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Глиномесси
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Удачи щосле в ЛЕ !
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Чет челси сдулись, вот вроде орали что спокойно на третье место запрыгнут и на тебе)
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Во всем виноват hammersmith, накаркал сезон унижений Членсби. Во всех проблемах нужно винить его, а не нашего тренера и игроков
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норм пожилой курильщик возращает чолчей в элиту английских середняков
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Верните Конте, уроды!
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Рома, верни наворованное!!! Не будет тебе с них прока!!!
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нави отлетели, шользы отлетели
збс неделька
впиздунахуйблеть
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скорее всего выше 6 и не поднимутся
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Бавария шеснольси эхэхэ. С Боруссией золотой матич норм.
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Надо отдать должное Жоржу, не все 90+ мин был гавном. 10-15 пошли в зачёт
Э - эволюция
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17.03.2019 21:13 # удалить
thegodfather
я кстати склонен думать, что все проблемы челси из-за алонсы и аспи
ноль кпд в атаке от обоих
а когда автобус, надеятся на 2 фланговых азара и педро не комильфо. Должен работать механизм
а он не работает
аспи и алонсо тоже не под доминирующий футбол с владением мячем
ну в общем мое мнение - проблема в крайках защиты, а точнее их нулевому кпд в атаке
Источник: http://fapl.ru/posts/69481/?c=1#c6846504
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