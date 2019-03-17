"Челси" проиграл "Эвертону" и остался шестым

Ришарлисон Совершенно провалив второй тайм, "Челси" потерпел поражение 2:0 в гостях у "Эвертона" и не смог подняться с шестой позиции в Премьер-Лиге.

Главный тренер "ирисок" Марку Силва отреагировал на поражение 3:2 от "Ньюкасла", выпустив Шеймуса Коулмена и Йерри Мину вместо Джонджо Кенни и Курта Зума.

"Синие" вернулись к привычному сочетанию игроков после выезда к "Динамо" посреди недели, но сделавший хет-трик против киевлян Оливье Жиру оказался на лавке.

В начальной стадии матча самым заметным игроком на поле был Эден Азар, который сперва плотным ударом проверил Джордана Пикфорда, а затем с дистанции сотряс штангу. Имел момент и Гонсало Игуаин, но был слишком нерасторопен и позволил голкиперу хозяев спасти свою команду.

"Челси" сохранял инициативу и до перерыва создал несколько полумоментов, но серьезных проблем Пикфорду не доставил. А вот начало второго тайма осталось за "Эвертоном", и на 49-й минуте Ришарлисон добил мяч в ворота головой после сейва Кепы Аррисабалаги на линии — 1:0.

Как это уже нередко бывало в нынешнем сезоне, "синие" не смогли правильно отреагировать на трудности. "Ириски" сосредоточились на контратаках, и это было опаснее, чем вялый перекат мяча в исполнении гостей.

А на 71-й минуте Ришарлисон запнулся о стопу Маркоса Алонсо в штрафной, и рефери назначил пенальти. Аррисабалага отразил удар Гульфи Сигурдссона с 11-метровой отметки, однако сам же исландец и сыграл на добивании — 2:0.

В остатке матча "Челси" ровным счетом не показал ничего — скорее, "Эвертон", продолживший досаждать защитникам соперника, мог сделать счет разгромным.

"Челси" провел два абсолютно разных тайма, совершенно провалив вторые 45 минут и не найдя в себе ни физических, ни моральных сил, чтобы попытаться переломить ход неудачно складывающегося матча. "Синие" остались на шестом месте и с такой игрой едва ли могут надеяться на попадание в топ-4.

"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2019 21:25

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 17.03.2019 21:54 # mixmaster
    Ичторически родные шестые места шестьнольси

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  2. chelsea-69 17.03.2019 21:54 # chelsea-69
    Лучано Спаллетти может покинуть пост главного тренера «Интера» по окончании сезона.

    Китайские владельцы недовольны вылетом команды из Лиги Европы, но 60-летнего специалиста вряд ли уволят до лета, даже если «Интер» проиграет в миланском дерби.

    Цель команды — попасть в первую четвертку и вернуться в Лигу чемпионов.

    Фаворитом на пост тренера «Интера» летом является Антонио Конте, но он может сменить Массимилиано Аллегри в «Ювентусе».

    Другие кандидаты миланцев — Маурицио Сарри из «Челси» и Марко Джампаоло из «Сампдории».

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  3. vandersexxx 17.03.2019 21:51 # vandersexxx
    вот вам и Сасари , лихенда)) лох он и есть лох, тренировал днища одни, проваливался, и тут бац он должен стать топ тренером? новым Мауром? ахахаха су.ка ору, подписывайте это дно скорееееее)))

    Источник: http://fapl.ru/posts/69467/?c=1

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  4. chelsea-69 17.03.2019 21:51 # chelsea-69
    Защитник "Эвертона" Шеймус Коулмен прокомментировал победу своей команды в матче против "Челси" (2:0) в 31-м туре АПЛ.

    "Каждый результат важен. Мы очень разочарованы результатом матча против "Ньюкасла", у нас была отличная атмосфера против "Ливерпуля", болельщики продолжили ее сегодня. Мы дали болельщикам повод для радости. Ришарлисон забил, и мы сделали победу", - приводит его слова ВВС.

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  5. sausage 17.03.2019 21:48 # sausage
    Хз, но вроде даже, проигрывая в последнем сезоне Маура, команда выглядела посолиднее что ли. Почему, пропуская, они становятся слабее? Те же Сити, Ливерпуль, шпоры, когда нужно спасать очки, включают скорости и остроты у ворот соперника прибавляется. У Челси же в их сегодняшней ипостаси в таких ситуациях прибавляется лишь суета. По большому счёту Сарри по окончании сезона нужно увольнять, очень сомневаюсь, что время, о котором многие говорят, позволит ему всё-таки поставить хорошую игру. По мне он свою игру уже поставил, но она просто не катит. Или катит с Мальмё, хаддерсфилдами и тем, во что превратилось киевское Динамо, хз как они ещё у шпор выиграли. Но что-то подсказывает, что руководство может его оставить, держа в уме возможность трансферного бана.

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  6. erevansky 17.03.2019 21:47 # erevansky
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Ван Перси в "Манчестер Юнайтед": вопросов больше, чем ответов

    Источник: http://fapl.ru/posts/17991/

    Эта статья была написана после поражения МЮ в гостях у Эвертона, то был первый матч в сезоне. Я её прекрасно запомнил, ибо писать такого рода статьи после одного матча - это дичайшая глупость и некомпетентность журналиста. Что было потом все знают - Руни с РВП ушатали всю АПЛ и стали чемпионами.

    Прошло семь лет, а Михаил со своей командой фейлится всё дальше, публикуя статьи в роде "ну что плеать, докукарекались?".

    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Жоржиньо: главный персонаж в перестройке "Челси"

    Источник: http://fapl.ru/posts/64170/?c=1

    Главый персонаж в перестройке? До сих пор надpачиваете на его хG в первых матчах?

    Может, хватить позориться с такой преждевременной аналитикой?

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  7. ian 17.03.2019 21:46 # ian
    Отсос Челси в ЛЕ!
    Отныне желаем им это, неxуй было им возмущаться когда мы желали удачи

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  8. chelsea-69 17.03.2019 21:46 # chelsea-69
    Дидье Дрогба: «Ищу работу. Может, стану тренером, почему бы и нет»

    Бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба рассказал о своих планах на будущее.

    В прошлом ноябре сообщалось о том, что 41-летний ивуариец завершил карьеру, хотя он сам намекнул, что это не точно.

    «Я ищу работу. Сейчас уделяю время отдыху и другим заботам – у меня есть фонд в Кот-д’Ивуаре. Также я путешествую, мне интересно встречаться с людьми из разных областей бизнеса и перенимать у них опыт руководства.

    Могу ли я стать тренером? Может быть, почему бы и нет, даже если эта роль в данный момент меня не соблазняет. Есть время решить и определить, что мне нравится. Мне нужно делать не только то, что мне нравится, но и что удается», – сказал Дрогба.

    Вот хуже точно не будет

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  9. chr1s8rown 17.03.2019 21:45 # chr1s8rown
    Глиномесси

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  10. fowler9 17.03.2019 21:44 # fowler9
    Удачи щосле в ЛЕ !

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  11. redwhitegun 17.03.2019 21:44 # redwhitegun
    Чет челси сдулись, вот вроде орали что спокойно на третье место запрыгнут и на тебе)

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  12. billy-bones 17.03.2019 21:43 # billy-bones
    Во всем виноват hammersmith, накаркал сезон унижений Членсби. Во всех проблемах нужно винить его, а не нашего тренера и игроков

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  13. blackdreamer 17.03.2019 21:43 # blackdreamer
    норм пожилой курильщик возращает чолчей в элиту английских середняков

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  14. chelsea88 17.03.2019 21:41 # chelsea88
    Верните Конте, уроды!

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  15. only--liverpool 17.03.2019 21:40 # only--liverpool
    Рома, верни наворованное!!! Не будет тебе с них прока!!!

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  16. thegodfather 17.03.2019 21:39 # thegodfather
    нави отлетели, шользы отлетели
    збс неделька
    впиздунахуйблеть

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  17. denk 17.03.2019 21:39 # denk
    скорее всего выше 6 и не поднимутся

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  18. spartan 17.03.2019 21:37 # spartan
    Бавария шеснольси эхэхэ. С Боруссией золотой матич норм.

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  19. chelsea-69 17.03.2019 21:37 # chelsea-69
    Надо отдать должное Жоржу, не все 90+ мин был гавном. 10-15 пошли в зачёт
    Э - эволюция

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  20. thegodfather 17.03.2019 21:37 # thegodfather
    17.03.2019 21:13 # удалить
    thegodfather

    я кстати склонен думать, что все проблемы челси из-за алонсы и аспи
    ноль кпд в атаке от обоих
    а когда автобус, надеятся на 2 фланговых азара и педро не комильфо. Должен работать механизм
    а он не работает
    аспи и алонсо тоже не под доминирующий футбол с владением мячем


    ну в общем мое мнение - проблема в крайках защиты, а точнее их нулевому кпд в атаке


    Источник: http://fapl.ru/posts/69481/?c=1#c6846504

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