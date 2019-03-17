"Челси" проиграл "Эвертону" и остался шестым

Совершенно провалив второй тайм, "Челси" потерпел поражение 2:0 в гостях у "Эвертона" и не смог подняться с шестой позиции в Премьер-Лиге.

Главный тренер "ирисок" Марку Силва отреагировал на поражение 3:2 от "Ньюкасла", выпустив Шеймуса Коулмена и Йерри Мину вместо Джонджо Кенни и Курта Зума.



"Синие" вернулись к привычному сочетанию игроков после выезда к "Динамо" посреди недели, но сделавший хет-трик против киевлян Оливье Жиру оказался на лавке.



В начальной стадии матча самым заметным игроком на поле был Эден Азар, который сперва плотным ударом проверил Джордана Пикфорда, а затем с дистанции сотряс штангу. Имел момент и Гонсало Игуаин, но был слишком нерасторопен и позволил голкиперу хозяев спасти свою команду.



"Челси" сохранял инициативу и до перерыва создал несколько полумоментов, но серьезных проблем Пикфорду не доставил. А вот начало второго тайма осталось за "Эвертоном", и на 49-й минуте Ришарлисон добил мяч в ворота головой после сейва Кепы Аррисабалаги на линии — 1:0.



Как это уже нередко бывало в нынешнем сезоне, "синие" не смогли правильно отреагировать на трудности. "Ириски" сосредоточились на контратаках, и это было опаснее, чем вялый перекат мяча в исполнении гостей.



А на 71-й минуте Ришарлисон запнулся о стопу Маркоса Алонсо в штрафной, и рефери назначил пенальти. Аррисабалага отразил удар Гульфи Сигурдссона с 11-метровой отметки, однако сам же исландец и сыграл на добивании — 2:0.



В остатке матча "Челси" ровным счетом не показал ничего — скорее, "Эвертон", продолживший досаждать защитникам соперника, мог сделать счет разгромным.



"Челси" провел два абсолютно разных тайма, совершенно провалив вторые 45 минут и не найдя в себе ни физических, ни моральных сил, чтобы попытаться переломить ход неудачно складывающегося матча. "Синие" остались на шестом месте и с такой игрой едва ли могут надеяться на попадание в топ-4.



"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче