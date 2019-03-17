Клопп доволен, как "Ливерпуль" отреагировал на гол "Фулхэма"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп остался доволен реакцией своей команды на пропущенный от "Фулхэма" гол.

Открыт счет против аутсайдера Премьер-Лиги в первом тайме усилиями Садио Мане, в дальнейшем "красные" полностью контролировали игру.



Однако "Ливерпулю" не удалось сделать счет комфортным, а во втором тайме непродолжительный период активности "дачников" обернулся ответным голом Райана Бабеля.



Подопечные Клоппа пропустили крайне нелепый гол, однако нашли в себе силы устроить штурм в концовке и вырвать победу благодаря реализованному пенальти — 1:2. То, каким образом "Ливерпуль" проявил свой характер, очень порадовало Юргена.



"Этот счет 2:1 нравится мне больше, чем если бы мы победили 1:0, потому что всегда классно, когда ты находишь выход из такой затруднительной ситуации. Думаю, мы полностью заслужили победу в матче. Это был посредственный матч, но чрезвычайно важный результат".



"В первом тайме мы играли немного со скрипом. Мы могли прикончить интригу во втором тайме, но пока счет остается 1:0, ты всегда знаешь, что соперник может вернуться в игру. Бабель оказался в нужном месте, и такие вещи случаются в футболе. Они заслужили гол, но мы заслужили три очка. Это был великолепный день".



"У меня нет никаких сомнений насчет крепости нервов своих игроков. Мы всегда стремимся к совершенству, но ты редко его достигаешь. Люди скажут, что нам нужно быть убедительнее, но я отвечу, что мы в начале своего развития, а не в конце".



"У нас достаточно крутая команда. В своей день мы неудержимы, но чего действительно сложно добиться, так это стабильности", — сообщил Клопп Sky Sports.