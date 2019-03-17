Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
В результате жеребьевки полуфинальной стадии Кубка Англии "Манчестер Сити", явный фаворит из числа оставшихся команд, получил в соперники "Брайтон".
В другом полуфинале сыграют "Уотфорд" и "Вулверхэмптон", ведущие заочную борьбу в Премьер-Лиге за звание лучшей команды за пределам топ-6.
Добавим, что полуфинальные матчи будут сыграны на "Уэмбли" в уикенд 6-7 апреля. Финал назначен на 18 мая.
Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
Уотфорд — Вулверхэмптон
Манчестер Сити — Брайтон
17.03.2019 19:55
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Последние комментарии:
даже в 1/2 им изичного соперника дали
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Большой плюс что сити остался в ка. Это дополнительные изнурительные 2 матча на Уэмбли.
Копипаст
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Наконец-то насекомое прекратило ротировать на гостевые матчи КОРОЛЕЙ, видимо дошло до дауна, что КОРОЛИ выносят всех подряд. В спокойной обстановке сыграем дома.
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Изи трофей для королей (возможно)
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Короли ротации
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