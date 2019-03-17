Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии

Кубок Англии В результате жеребьевки полуфинальной стадии Кубка Англии "Манчестер Сити", явный фаворит из числа оставшихся команд, получил в соперники "Брайтон".

В другом полуфинале сыграют "Уотфорд" и "Вулверхэмптон", ведущие заочную борьбу в Премьер-Лиге за звание лучшей команды за пределам топ-6.

Добавим, что полуфинальные матчи будут сыграны на "Уэмбли" в уикенд 6-7 апреля. Финал назначен на 18 мая.

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии

Уотфорд — Вулверхэмптон
Манчестер Сити — Брайтон


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2019 19:55

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Последние комментарии:




  1. januzaj00 17.03.2019 20:18 # januzaj00
    даже в 1/2 им изичного соперника дали

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  2. firmino9 17.03.2019 20:16 # firmino9
    Большой плюс что сити остался в ка. Это дополнительные изнурительные 2 матча на Уэмбли.

    Копипаст

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  3. phil-neville 17.03.2019 20:11 # phil-neville
    Наконец-то насекомое прекратило ротировать на гостевые матчи КОРОЛЕЙ, видимо дошло до дауна, что КОРОЛИ выносят всех подряд. В спокойной обстановке сыграем дома.

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  4. toha-bludsikir 17.03.2019 20:10 # toha-bludsikir
    Изи трофей для королей (возможно)

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  5. master-fakaster 17.03.2019 20:09 # master-fakaster
    Короли ротации

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