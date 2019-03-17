В результате жеребьевки полуфинальной стадии Кубка Англии "Манчестер Сити", явный фаворит из числа оставшихся команд, получил в соперники "Брайтон".

В другом полуфинале сыграют "Уотфорд" и "Вулверхэмптон", ведущие заочную борьбу в Премьер-Лиге за звание лучшей команды за пределам топ-6.



Добавим, что полуфинальные матчи будут сыграны на "Уэмбли" в уикенд 6-7 апреля. Финал назначен на 18 мая.



Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии



Уотфорд — Вулверхэмптон

Манчестер Сити — Брайтон