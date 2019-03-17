"Брайтон" вышел в полуфинал Кубка Англии, одолев в серии пенальти "Миллуолл"

Заключительным четвертьфиналистом Кубка Англии стал "Брайтон", лишь в серии пенальти одолевший представителя Чемпионшипа "Миллуолл".

Основное время этого матча завершилось вничью, причем еще на 88-й минуте "Брайтон" уступал в два мяча. Ошибка голкипера "Миллуолла" Дэвида Мартина на исходе компенсированного времени позволила "ласточкам" перевести игру в экстра-таймы.



Дополнительные 30 минут были отмечены лишь красной карточкой защитника хозяев Шейна Фергюсона и незасчитанным голом защитника гостей Мартина Монтойи.



А вот в серии пенальти нервы оказались крепче у "Брайтона", и после удара Джейка Купера над перекладиной подопечные Криса Хьютона принялись праздновать предстоящую поездку на "Уэмбли".



Этот результат также означает, что не "Брайтон", а "Кристал Пэлас" станет первым гостем на новом стадионе "Тоттенхэма". Открытие арены назначено на 3 апреля.



"Миллуолл" — "Брайтон" — 2:2 (0:0) после экстра-таймов, победа "Брайтона" по пенальти — 5:4



Голы: Пирс 70, О'Брайен 79 — Локадия 88, Марч 90.



"Миллуолл": Мартин, Ромео, Пирс, Купер, Фергюсон, Леонард, Уоллес (Хатчинсон 90), Танниклифф, О'Брайен (Мередит 85), Уильямс, Грегори (Морисон 90).



"Брайтон": Райан, Монтойя, Даффи, Данк, Бернардо, Кайал (Искьердо 73), Стивенс, Проппер, Джаханбакш (Марч 67), Мюррей, Нокар (Локадия 73).



Предупреждения: Монтойя, Бернардо.



Удаление: Фергюсон 119.