"Ливерпуль" вырвал победу у "Фулхэма" и вернулся на первое место
Самостоятельно создав себе проблемы в концовке выездного матча против "Фулхэма", "Ливерпуль" все-таки вырвал победу со счетом 1:2 и вернулся на вершину Премьер-Лиги.
Относительно поражения 3:1 от "Лестера" Скотт Паркер произвел три изменения в стартовом составе "дачников". Свой шанс получили Андре-Франк Замбо-Ангисса, Жан-Мишель Сери, Тимоти Фосу-Менса и Флойд Айите.
По сравнению с победой 1:3 над "Баварией" в Лиге Чемпионов Юрген Клопп убрал из команды травмированного Джордана Хендерсона, а Джеймса Милнера перевел в запас. Вместо них у "красных" появились Фабиньо и Адам Лаллана.
Матч начался в невысоком темпе. Было видно, что "Фулхэм" побаивается своего соперника, а "Ливерпуль" был просто недостаточно свеж после выезда в Мюнхен посреди недели.
Тем не менее, гости оказывали определенное давление и на 26-й минуте открыли счет. Садио Мане совершил рывок по левому флангу, вошел в штрафную, сыграл на Роберто Фирмино, а тот от лицевой линии вернул мяч сенегальцу под удар — 0:1.
В остатке тайма "красные" уверенно контролировали игру. "Дачникам" было нечего противопоставить претенденту на титул, который словно проводил тренировочный матч.
После перерыва "Ливерпуль" увеличил свое давление — ощущение второго гола буквально витало в воздухе, однако мяч упорно не желал идти в ворота.
На 64-й минуте "Фулхэм" впервые за долгое время показал зубы. Это Айите головой подправил мяч в ворота Алиссона после дальнего удара своего партнера, однако рефери зафиксировал офсайд.
Спустя еще четыре минуты "дачники" провел контратаку, в завершении которой Замбо-Ангисса заставил Алиссона совершить сейв. Хозяева определенно оживились, и в этот самый момент Юрген Клопп произвел пару замен.
Казалось, замены подействовали — "Ливерпуль" снова принялся атаковать, а на 73-й минуте Мане даже пробил головой в перекладину.
А затем игра приняла неожиданный оборот. Виргил Ван Дейк неудачно сбросил мяч головой назад Алиссону, благодаря чему Райан Бабель выскочил на пустые ворота — 1:1.
Потеря очков совершенно не входила в планы гостей. "Ливерпуль" из последних сил принялся атаковать и заставил удачу развернуться на 180 градусов. На 80-й минуте голкипер "дачников" Серхио Рико выпустил мяч из ворот, а затем решил исправить свою ошибку, зацепив Мане. Рефери это заметил и назначил пенальти, который был реализован Милнером — 1:2.
Заключительные минуты "красные" провели на чужой половине поля, но прикончить интригу раньше финального свистка не смогли. Мохамед Салах упустил отличную возможность добить "Фулхэм".
Матч складывался настолько легко и безмятежно для "Ливерпуля", что это сыграло злую шутку. "Красные" не смогли воплотить свое громадное преимущество во второй гол, из-за чего были вынуждены предпринимать героические усилия в концовке, чтобы спасти игру. Тем не менее, задача выполнена, и это самое важное для Клоппа.
"Фулхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче
17.03.2019 19:10
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Последние комментарии:
Поч пенсы не отписываются. Это не фан-сайт Подливера.
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Менять жаржино на Лофтуса
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Ливер покапока на 2 недели леол. и потом следом дома Петуччина
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Челси так долго покупали судей, что из их флажков себе форму сшили, жёлтенькую.
А куда палки девают?
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Брайтон-Шыти. Кто-то удивлён?))
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В последних турах Азар забьет 4-5 мячей
Все для внимания дядюшки Зидана
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ЛИВЕРПУЛЬ ВЕРНУЛСЯ НА ТРОН И УЖЕ НЕ ДВИНЕТСЯ ОТТУДА
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с пенки в ворота фулхема вообще рофл, тупой рико мяч выпустил, потом откровенно схватил манэху , чтоб тот не добил, мда -гк уровень кепки какой нибудь
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ВВД все делал правильно.
Обычно когда за верховой мяч борются 1 на 1, вратарь должен ожидать, что мяч полетит к нему, не могут же защитники выбить головой на 30 метров за линию боковой
нет смысла выбивать на пару метров сторону, если подберёт соперник, защ уже будет 2 на 1
тем более Ван Дейк не бил сильно или неудобно для Алиссона
Просто Алисон должен был быть готов к такому повороту, причём на автомате
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Продать Азара и Канте и состав Шеснольси = Эвертон.
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какая же уе6анская камера у ирисок, глаза уже болят...
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Пля педра
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выключил нахуй этот валидор на 60 минуте
солаха нахуй в дубль на год
нет нападения опять
клоп ротатоор хуев никого не купил малодёгу раздал
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Куда пенсы делись?
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Большой плюс что сити остался в ка. Это дополнительные изнурительные 2 матча на Уэмбли.
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я кстати решил загадку , Валера чо -то там брил, оказалось это левон. у валерый бритый левон
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если откинуть эмоции, то по игре ливерпуль сыграл просто отлично, учитывая тяжелейший выезд в германию 3 дня назад, команда здорово готова ментально и физически
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Ливерпуль-КОРОЛИ!!!!С победой красные!!!!Легких путей не бывает.
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Ахаха что за бычок у Сарри во рту)))
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жесточайший отскок..а после перерыва будет ТТХ
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