"Ливерпуль" вырвал победу у "Фулхэма" и вернулся на первое место

Самостоятельно создав себе проблемы в концовке выездного матча против "Фулхэма", "Ливерпуль" все-таки вырвал победу со счетом 1:2 и вернулся на вершину Премьер-Лиги.

Относительно поражения 3:1 от "Лестера" Скотт Паркер произвел три изменения в стартовом составе "дачников". Свой шанс получили Андре-Франк Замбо-Ангисса, Жан-Мишель Сери, Тимоти Фосу-Менса и Флойд Айите.



По сравнению с победой 1:3 над "Баварией" в Лиге Чемпионов Юрген Клопп убрал из команды травмированного Джордана Хендерсона, а Джеймса Милнера перевел в запас. Вместо них у "красных" появились Фабиньо и Адам Лаллана.



Матч начался в невысоком темпе. Было видно, что "Фулхэм" побаивается своего соперника, а "Ливерпуль" был просто недостаточно свеж после выезда в Мюнхен посреди недели.



Тем не менее, гости оказывали определенное давление и на 26-й минуте открыли счет. Садио Мане совершил рывок по левому флангу, вошел в штрафную, сыграл на Роберто Фирмино, а тот от лицевой линии вернул мяч сенегальцу под удар — 0:1.



В остатке тайма "красные" уверенно контролировали игру. "Дачникам" было нечего противопоставить претенденту на титул, который словно проводил тренировочный матч.



После перерыва "Ливерпуль" увеличил свое давление — ощущение второго гола буквально витало в воздухе, однако мяч упорно не желал идти в ворота.



На 64-й минуте "Фулхэм" впервые за долгое время показал зубы. Это Айите головой подправил мяч в ворота Алиссона после дальнего удара своего партнера, однако рефери зафиксировал офсайд.



Спустя еще четыре минуты "дачники" провел контратаку, в завершении которой Замбо-Ангисса заставил Алиссона совершить сейв. Хозяева определенно оживились, и в этот самый момент Юрген Клопп произвел пару замен.



Казалось, замены подействовали — "Ливерпуль" снова принялся атаковать, а на 73-й минуте Мане даже пробил головой в перекладину.



А затем игра приняла неожиданный оборот. Виргил Ван Дейк неудачно сбросил мяч головой назад Алиссону, благодаря чему Райан Бабель выскочил на пустые ворота — 1:1.



Потеря очков совершенно не входила в планы гостей. "Ливерпуль" из последних сил принялся атаковать и заставил удачу развернуться на 180 градусов. На 80-й минуте голкипер "дачников" Серхио Рико выпустил мяч из ворот, а затем решил исправить свою ошибку, зацепив Мане. Рефери это заметил и назначил пенальти, который был реализован Милнером — 1:2.



Заключительные минуты "красные" провели на чужой половине поля, но прикончить интригу раньше финального свистка не смогли. Мохамед Салах упустил отличную возможность добить "Фулхэм".



Матч складывался настолько легко и безмятежно для "Ливерпуля", что это сыграло злую шутку. "Красные" не смогли воплотить свое громадное преимущество во второй гол, из-за чего были вынуждены предпринимать героические усилия в концовке, чтобы спасти игру. Тем не менее, задача выполнена, и это самое важное для Клоппа.



"Фулхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче