"Ливерпуль" вырвал победу у "Фулхэма" и вернулся на первое место

Джеймс Милнер Самостоятельно создав себе проблемы в концовке выездного матча против "Фулхэма", "Ливерпуль" все-таки вырвал победу со счетом 1:2 и вернулся на вершину Премьер-Лиги.

Относительно поражения 3:1 от "Лестера" Скотт Паркер произвел три изменения в стартовом составе "дачников". Свой шанс получили Андре-Франк Замбо-Ангисса, Жан-Мишель Сери, Тимоти Фосу-Менса и Флойд Айите.

По сравнению с победой 1:3 над "Баварией" в Лиге Чемпионов Юрген Клопп убрал из команды травмированного Джордана Хендерсона, а Джеймса Милнера перевел в запас. Вместо них у "красных" появились Фабиньо и Адам Лаллана.

Матч начался в невысоком темпе. Было видно, что "Фулхэм" побаивается своего соперника, а "Ливерпуль" был просто недостаточно свеж после выезда в Мюнхен посреди недели.

Тем не менее, гости оказывали определенное давление и на 26-й минуте открыли счет. Садио Мане совершил рывок по левому флангу, вошел в штрафную, сыграл на Роберто Фирмино, а тот от лицевой линии вернул мяч сенегальцу под удар — 0:1.

В остатке тайма "красные" уверенно контролировали игру. "Дачникам" было нечего противопоставить претенденту на титул, который словно проводил тренировочный матч.

После перерыва "Ливерпуль" увеличил свое давление — ощущение второго гола буквально витало в воздухе, однако мяч упорно не желал идти в ворота.

На 64-й минуте "Фулхэм" впервые за долгое время показал зубы. Это Айите головой подправил мяч в ворота Алиссона после дальнего удара своего партнера, однако рефери зафиксировал офсайд.

Спустя еще четыре минуты "дачники" провел контратаку, в завершении которой Замбо-Ангисса заставил Алиссона совершить сейв. Хозяева определенно оживились, и в этот самый момент Юрген Клопп произвел пару замен.

Казалось, замены подействовали — "Ливерпуль" снова принялся атаковать, а на 73-й минуте Мане даже пробил головой в перекладину.

А затем игра приняла неожиданный оборот. Виргил Ван Дейк неудачно сбросил мяч головой назад Алиссону, благодаря чему Райан Бабель выскочил на пустые ворота — 1:1.

Потеря очков совершенно не входила в планы гостей. "Ливерпуль" из последних сил принялся атаковать и заставил удачу развернуться на 180 градусов. На 80-й минуте голкипер "дачников" Серхио Рико выпустил мяч из ворот, а затем решил исправить свою ошибку, зацепив Мане. Рефери это заметил и назначил пенальти, который был реализован Милнером — 1:2.

Заключительные минуты "красные" провели на чужой половине поля, но прикончить интригу раньше финального свистка не смогли. Мохамед Салах упустил отличную возможность добить "Фулхэм".

Матч складывался настолько легко и безмятежно для "Ливерпуля", что это сыграло злую шутку. "Красные" не смогли воплотить свое громадное преимущество во второй гол, из-за чего были вынуждены предпринимать героические усилия в концовке, чтобы спасти игру. Тем не менее, задача выполнена, и это самое важное для Клоппа.

"Фулхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2019 19:10

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 17.03.2019 20:21 # slash-lfc
    Поч пенсы не отписываются. Это не фан-сайт Подливера.

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  2. mata05 17.03.2019 20:19 # mata05
    Менять жаржино на Лофтуса

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  3. spartan 17.03.2019 20:19 # spartan
    Ливер покапока на 2 недели леол. и потом следом дома Петуччина

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  4. ian 17.03.2019 20:16 # ian
    Челси так долго покупали судей, что из их флажков себе форму сшили, жёлтенькую.
    А куда палки девают?

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  5. slash-lfc 17.03.2019 20:13 # slash-lfc
    Брайтон-Шыти. Кто-то удивлён?))

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  6. ian 17.03.2019 20:12 # ian
    В последних турах Азар забьет 4-5 мячей
    Все для внимания дядюшки Зидана

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  7. chronicle 17.03.2019 20:10 # chronicle
    ЛИВЕРПУЛЬ ВЕРНУЛСЯ НА ТРОН И УЖЕ НЕ ДВИНЕТСЯ ОТТУДА

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  8. rap-woiska 17.03.2019 20:09 # rap-woiska
    с пенки в ворота фулхема вообще рофл, тупой рико мяч выпустил, потом откровенно схватил манэху , чтоб тот не добил, мда -гк уровень кепки какой нибудь

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  9. ian 17.03.2019 20:08 # ian
    ВВД все делал правильно.
    Обычно когда за верховой мяч борются 1 на 1, вратарь должен ожидать, что мяч полетит к нему, не могут же защитники выбить головой на 30 метров за линию боковой
    нет смысла выбивать на пару метров сторону, если подберёт соперник, защ уже будет 2 на 1
    тем более Ван Дейк не бил сильно или неудобно для Алиссона
    Просто Алисон должен был быть готов к такому повороту, причём на автомате

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  10. spartan 17.03.2019 20:02 # spartan
    Продать Азара и Канте и состав Шеснольси = Эвертон.

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  11. bezviz 17.03.2019 20:01 # bezviz
    какая же уе6анская камера у ирисок, глаза уже болят...

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  12. mata05 17.03.2019 20:01 # mata05
    Пля педра

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  13. blackdreamer 17.03.2019 19:56 # blackdreamer
    выключил нахуй этот валидор на 60 минуте
    солаха нахуй в дубль на год
    нет нападения опять
    клоп ротатоор хуев никого не купил малодёгу раздал

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  14. firmino9 17.03.2019 19:55 # firmino9
    Куда пенсы делись?

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  15. firmino9 17.03.2019 19:55 # firmino9
    Большой плюс что сити остался в ка. Это дополнительные изнурительные 2 матча на Уэмбли.

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  16. rap-woiska 17.03.2019 19:53 # rap-woiska
    я кстати решил загадку , Валера чо -то там брил, оказалось это левон. у валерый бритый левон

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  17. liverfun 17.03.2019 19:49 # liverfun
    если откинуть эмоции, то по игре ливерпуль сыграл просто отлично, учитывая тяжелейший выезд в германию 3 дня назад, команда здорово готова ментально и физически

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  18. emily-lfc-2005 17.03.2019 19:46 # emily-lfc-2005
    Ливерпуль-КОРОЛИ!!!!С победой красные!!!!Легких путей не бывает.

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  19. skychnie-oboi 17.03.2019 19:45 # skychnie-oboi
    Ахаха что за бычок у Сарри во рту)))

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  20. frisby 17.03.2019 19:39 # frisby
    жесточайший отскок..а после перерыва будет ТТХ

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