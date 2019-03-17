Ришарлисон едва не бросил футбол в 16 лет

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон признался, что пять лет назад едва не бросил футбол.

21-летний Ришарлисон по праву считается одной из ярчайших молодых звезд Премьер-Лиги и, по слухам, привлекает интерес больших клубов. В обозримом будущем у "ирисок" может появиться возможность хорошо заработать на продаже бразильца, который был приобретен прошлым летом у "Уотфорда" за 40 миллионов фунтов.



Одним из претендентов на Ришарлисона, забившего 12 голов в этом сезоне, считается "Челси", с которым "Эвертон" сыграет в воскресенье. В преддверии этого матча нападающий рассказал, что его судьба могла сложиться совершенно иначе.



"Я почти бросил футбол. Мне было 16, и моя семья нуждалась во мне. Я должен был зарабатывать нам на хлеб".



"Я продавал мороженое и мыл машины. Кроме того, мой дед владел участком земли, и я помогал ему выращивать кофе и арахис".



"Футбол в Бразилии — отличный способ уйти тяжелой жизни. Города там полны футбольных полей, которые являются своего рода убежищем. Для многих людей это убежище от наркотиков. Мой тренер был отличным примером и очень мне помог. Теперь я хочу хорошо завершить сезон за "Эвертон", — цитирует Ришарлисона Daily Mail.