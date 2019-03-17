Гвардиола попросил Агуэро тренироваться во время международного перерыва

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что попросил нападающего Серхио Агуэро сохранить свою форму во время приближающегося международного перерыва.

Накануне Агуэро появился на замену, чтобы спасти "горожан" в четвертьфинальном матче Кубка Англии против "Суонси". Сперва Серхио реализовал пенальти, пускай и не без везения, а затем, чудом избежав офсайда, забил победный гол — 2:3.



Этот гол стал для 30-летнего нападающего уже 28-м в текущем сезоне. Несмотря на свою устрашающую форму, Агуэро не был вызван в сборную Аргентины на товарищеские матчи против Венесуэлы и Марокко, однако Гвардиола не хочет, чтобы Серхио устроил себе неделю каникул.



"Я попросил его: "Пожалуйста, немного потренируйся на этой выходной неделе, не растеряй свою физческую форму". Потому что в данный момент он в невероятной форме".



"Серхо исключителен. Сейчас у него такой период, который бывает только у величайших нападающих", — цитирует Гвардиолу Goal.