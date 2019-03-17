Рэднапп советует Почеттино не печалиться после упущенных шансов возглавить МЮ или "Реал"

Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп считает, что Маурисио Почеттино упустил свой шанс получить работу в "Манчестер Юнайтед" или "Реале", но не должен печалиться по этому поводу.

Когда "Юнайтед" увольнял Жозе Моуриньо в середине декабря, Почеттино считался фаворитом на пост следующего постоянного рулевого "красных дьяволов".



Однако со временем Оле Гуннар Сульшер показал, что вполне справляется со своей работой в "Юнайтед", а "Реал", куда также сватали Маурисио, вернул Зинедина Зидана. Тем не менее, Рэднапп советует аргентинцу не печалиться.



"Я думаю, с ним все нормально. У него отличная работа в "Тоттенхэме". Работа, которая ничуть не хуже любой другой и о которой он мог только мечтать, когда делал свои первые шаги. Новый стадион, великолепная тренировочная база, игроки истинного топ-уровня, хорошая команда".



"На его месте я был бы очень счастлив, потому что это хорошая работа, о которой он мог только мечтать".



"Возможность возглавить "Реал" для него упущена. "Манчестер Юнайтед" — тоже, там Сульшер получит работу. Поэтому я не представляю себе, что он может найти место лучше, чем "Тоттенхэм". Уверен, он ценит, чем обладает", — сообщил Рэднапп Daily Star.