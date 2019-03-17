Джейдон Санчо вдохновляется Рэшфордом

Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, трансферная целью "Манчестер Юнайтед", признался, что нападающий "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд является для него источником вдохновения.

Согласно слухам, после окончания этого сезона "Юнайтед" будет готов предложить 70 миллионов фунтов за 18-летнего Санчо, который блестяще выступает за "Боруссию" и уже дебютировал за сборную Англии.

Однако Джейдон не собирается останавливаться на достигнутом и старается брать пример с некоторых из других ярчайших молодых талантов европейского футбола, включая своего потенциального одноклубника.

"Мне весьма повезло, что вокруг меня люди, которые не позволяют мне поймать звезду. Благодаря им я остаюсь скромным".

"Я так благодарен своему окружению, которое говорит мне, что я делаю недостаточно — в сравнении, например, с Мбаппе, который творит безумные вещи в ПСЖ. Именно с такими игроками я должен себя сопоставлять, потому что они молоды, как и я".

"Меня всегда подстегивает, когда я вижу успехи Мбаппе и Маркуса Рэшфорда, потому что я знаю, что они, наверное, наблюдают за мной и тоже этим вдохновляются. Приятно видеть, что другие молодые игроки выступают так хорошо", — сообщил Санчо официальному каналу "Боруссии" на YouTube.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 685

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  1. jack-willsher 17.03.2019 16:30 # jack-willsher
    ору. ща бы восхищаться тупым ровесником

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  2. mkhitaryan 17.03.2019 16:04 # mkhitaryan
    Го в Юнайтед.

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  3. chebrec 17.03.2019 15:30 # chebrec
    Ага в мю лыжи приготовил

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