Джейдон Санчо вдохновляется Рэшфордом

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, трансферная целью "Манчестер Юнайтед", признался, что нападающий "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд является для него источником вдохновения.

Согласно слухам, после окончания этого сезона "Юнайтед" будет готов предложить 70 миллионов фунтов за 18-летнего Санчо, который блестяще выступает за "Боруссию" и уже дебютировал за сборную Англии.



Однако Джейдон не собирается останавливаться на достигнутом и старается брать пример с некоторых из других ярчайших молодых талантов европейского футбола, включая своего потенциального одноклубника.



"Мне весьма повезло, что вокруг меня люди, которые не позволяют мне поймать звезду. Благодаря им я остаюсь скромным".



"Я так благодарен своему окружению, которое говорит мне, что я делаю недостаточно — в сравнении, например, с Мбаппе, который творит безумные вещи в ПСЖ. Именно с такими игроками я должен себя сопоставлять, потому что они молоды, как и я".



"Меня всегда подстегивает, когда я вижу успехи Мбаппе и Маркуса Рэшфорда, потому что я знаю, что они, наверное, наблюдают за мной и тоже этим вдохновляются. Приятно видеть, что другие молодые игроки выступают так хорошо", — сообщил Санчо официальному каналу "Боруссии" на YouTube.