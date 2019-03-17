Фил Джонс равнодушен к критике

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс заявил, что находит несправедливой критику в свой адрес и не воспринимает ее всерьез.

Джонс выступает за клуб с "Олд Траффорд" с 2011 года, сыграв за это время 157 матчей. Однако в этом сезоне Фил отметился всего 12 появлениями на поле в рамках Премьер-Лиги.



В прошлом месяце 27-летний англичанин заключил новый долгосрочный контракт, и это событие не было воспринято позитивно всеми болельщиками "красных дьяволов" — некоторые фанаты сомневаются в целесообразности для клуба держать на балансе склонного к травмам игрока. Однако Джонсу есть что ответить своим критикам.



"У меня удивительная семья, удивительные друзья, а теперь еще и маленькая дочка, и мне все равно, что говорят люди".



"Люди имеют право на собственное мнение, но в конце концов у меня есть контракт с "Юнайтед", я нахожусь здесь уже восемь или девять лет, и за это время я выигрывал Премьер-Лигу, побывал на двух Чемпионатах Мира и одном Евро, выступал в Лиге Чемпионов, выигрывал Лигу Европы и Кубок Англии. Поэтому люди могут говорить что угодно, но мои достижения налицо", — сообщил Джонс Goal.