Судьба Хадсон-Одои в "Челси" зависит от Азара
Будущее юного Каллума Хадсон-Одои в "Челси" зависит от того, покинет ли плеймейкер Эден Азар "Стэмфорд Бридж" грядущим летом.
Напомним, в январе "Челси" отклонил несколько предложений "Баварии" о покупке Хадсон-Одои, несмотря на то, что сам Каллум отказался от нового контракта и даже подал прошение о трансфере.
Ранее ожидалось, что по окончании сезона "Бавария" вернется за 18-летним англичанином, однако "Челси" собирается сохранить Хадсон-Одои, даже с риском потерять его через год безо всякой компенсации.
Как сообщает Daily Mirror, "Челси" просто не может позволить себе одновременно лишиться Хадсон-Одои и Азара, не имея возможность купить им замену из-за трансферного запрета ФИФА.
Таким образом, если Азар все-таки настоит на своем и уйдет в "Реал" к Зинедину Зидану грядущим летом, то продажа Хадсон-Одои будет исключена.
17.03.2019 13:00
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Последние комментарии:
Азара продать, Одои это сейчас уже топ и будущее Челси - оставить!
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когда нечего написать, пишут про Азара и Обои
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омг, да его и так и так не стоит продавать
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Ахаха, чего?
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