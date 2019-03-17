Судьба Хадсон-Одои в "Челси" зависит от Азара

Каллум Хадсон-Одои Будущее юного Каллума Хадсон-Одои в "Челси" зависит от того, покинет ли плеймейкер Эден Азар "Стэмфорд Бридж" грядущим летом.

Напомним, в январе "Челси" отклонил несколько предложений "Баварии" о покупке Хадсон-Одои, несмотря на то, что сам Каллум отказался от нового контракта и даже подал прошение о трансфере.

Ранее ожидалось, что по окончании сезона "Бавария" вернется за 18-летним англичанином, однако "Челси" собирается сохранить Хадсон-Одои, даже с риском потерять его через год безо всякой компенсации.

Как сообщает Daily Mirror, "Челси" просто не может позволить себе одновременно лишиться Хадсон-Одои и Азара, не имея возможность купить им замену из-за трансферного запрета ФИФА.

Таким образом, если Азар все-таки настоит на своем и уйдет в "Реал" к Зинедину Зидану грядущим летом, то продажа Хадсон-Одои будет исключена.


Метки Азар, Бавария, Реал, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2019 13:00

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  1. nnx05 17.03.2019 14:42 # nnx05
    Азара продать, Одои это сейчас уже топ и будущее Челси - оставить!

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  2. h22o 17.03.2019 13:32 # h22o
    когда нечего написать, пишут про Азара и Обои

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  3. farot 17.03.2019 13:17 # farot
    омг, да его и так и так не стоит продавать

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  4. ganinilyha 17.03.2019 13:01 # ganinilyha
    Ахаха, чего?

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