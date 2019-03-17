Судьба Хадсон-Одои в "Челси" зависит от Азара

Будущее юного Каллума Хадсон-Одои в "Челси" зависит от того, покинет ли плеймейкер Эден Азар "Стэмфорд Бридж" грядущим летом.

Напомним, в январе "Челси" отклонил несколько предложений "Баварии" о покупке Хадсон-Одои, несмотря на то, что сам Каллум отказался от нового контракта и даже подал прошение о трансфере.



Ранее ожидалось, что по окончании сезона "Бавария" вернется за 18-летним англичанином, однако "Челси" собирается сохранить Хадсон-Одои, даже с риском потерять его через год безо всякой компенсации.



Как сообщает Daily Mirror, "Челси" просто не может позволить себе одновременно лишиться Хадсон-Одои и Азара, не имея возможность купить им замену из-за трансферного запрета ФИФА.



Таким образом, если Азар все-таки настоит на своем и уйдет в "Реал" к Зинедину Зидану грядущим летом, то продажа Хадсон-Одои будет исключена.