Клопп не последует зову Беккенбауэра

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил своему легендарному соотечественнику Францу Беккенбауэру, дав понять, что не заинтересован в работе с "Баварией".

После уверенной победы "красных" 1:3 в Мюнхене в рамках Лиги Чемпионов Беккенбауэр заявил, что Клопп — идеальный человек, чтобы осуществить перестройку "Баварии". Юргену лестно слышать такие слова, но "Ливерпуль" он не бросит.



"Мне сказали о словах Франца после матча, но это не подвергает меня давлению. Я счастлив от того, что знаком с ним уже 14 лет. Когда знаешь его лично, это нечто особенное".



"Мы друзья, пускай и не разговариваем часто, но я не удивлен, что он хорошо обо мне отзывается. Он всегда говорит только хорошее про меня, и когда такое происходит, это словно король нарекает тебя "сэром". В Германии нет большей футбольной легенды, чем Франц Беккенбауэр".



"Это комплимент для "Ливерпуля", но в последние 10-15 лет "Бавария" сделала много замечательных вещей, не допуская ошибок".



"Надеюсь, через 50-60 лет мое имя будут вспоминать, не связывая с большим количеством клубов. Я счастлив, в каких клубах поработал до сих пор".



"Ливерпуль" мне действительно хорошо подходит. Я обожаю быть здесь. Здесь много возможностей развивать и без того хорошую команду. Поэтому давайте делать свою работу и добиваться максимума".



"У меня достаточно уверенности, чтобы сказать, что в данный момент я правильный тренер для этого клуба, а в будущем мы посмотрим".



"Мы в правильном месте, но все мы постоянно должны проявлять себя. Пока что у нас получается, и я надеюсь, это продлится гораздо дольше. Это было бы классно. Мы довольны своим положением и с большим оптимизмом смотрим в будущее. Мы довольны проделанной работой, но теперь важно как можно лучше завершить сезон".



"Это большая возможность для нас. Мы значительно прибавили, но люди судят о тебе лишь по выигранным трофеям. Мы знаем это, но надеемся исправиться в этом отношении в будущем", — цитирует Клоппа The Telegraph.