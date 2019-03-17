Овермарс хочет стать спортивным директором "Арсенала"

Спортивным директором "Арсенала", вероятно, станет Марк Овермарс после того, как "канониры" проиграли борьбу за Мончи.

Напомним, ранее в этом месяце Мончи покинул "Рому", однако лондонскому клубу не удастся воссоединить авторитетного трансферного гуру со своим главным тренером Унаи Эмери.



В данный момент Мончи направляется назад в "Севилью", где ему довелось три сезона подряд выигрывать Лигу Европы, работая бок о бок с Эмери.



Как утверждает Daily Mirror, теперь "Арсенал" вернулся к кандидатуре Марка Овермарса, у которого остается еще целый год по контракту в Амстердаме.



"Аякс" совершенно не заинтересован в компенсации за Овермарса, имея на своем счету около 200 миллионов фунтов в качестве денежных резервов, однако Football.London располагает информацией, что возвращения в Северный Лондон хочет сам Марк.



Боссы "Аякса" уже знают о предпочтениях 45-летнего голландца и едва ли будут ставить тому палки в колеса. Однако этот сезон Овермарсу придется доработать у четвертьфиналистов Лиги Чемпионов.