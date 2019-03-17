Адам Джонсон выходит из тюрьмы
Бывший вингер "Сандерленда" и сборной Англии Адам Джонсон, осужденный за педофилию, на предстоящей неделе выходит из тюрьмы.
Как сообщает The Sun, Джонсон будет освобожден досрочно, отбыв за решеткой лишь половину от того шестилетнего срока, к которому его приговорил суд за сексуальную связь с несовершеннолетней.
31-летний Джонсон, на счету которого 12 матчей за национальную команду, будет специально выпущен на свободу посреди ночи, чтобы избежать общения с папарацци.
Ранее Адам, отец четырехлетней девочки, выражал желание возобновить игровую карьеру, но если это действительно так, Джонсону, вероятно, придется покинуть Англию — на родине вингеру пришлось бы постоянно иметь дело с возмущенной общественностью.
17.03.2019 10:00
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Ого, уже 3 года прошло...будто недавно еще было. Пздц время летит.
А игрок был классный.
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Там все ясно - малолетка отсосала и рассказала старшим подругам.Которые и подсказали что можно это дело раскрутить.Типикал стори.
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Ебан*я шлюха надеюсь она сдохла
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Тупая малолетка подставила парня.
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Топарем был знатным, подставили парнягу.
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