Адам Джонсон выходит из тюрьмы

Адам Джонсон Бывший вингер "Сандерленда" и сборной Англии Адам Джонсон, осужденный за педофилию, на предстоящей неделе выходит из тюрьмы.

Как сообщает The Sun, Джонсон будет освобожден досрочно, отбыв за решеткой лишь половину от того шестилетнего срока, к которому его приговорил суд за сексуальную связь с несовершеннолетней.

31-летний Джонсон, на счету которого 12 матчей за национальную команду, будет специально выпущен на свободу посреди ночи, чтобы избежать общения с папарацци.

Ранее Адам, отец четырехлетней девочки, выражал желание возобновить игровую карьеру, но если это действительно так, Джонсону, вероятно, придется покинуть Англию — на родине вингеру пришлось бы постоянно иметь дело с возмущенной общественностью.


Метки Джонсон

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2019 10:00

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  1. fanstevengerrard 17.03.2019 10:19 # fanstevengerrard
    Ого, уже 3 года прошло...будто недавно еще было. Пздц время летит.
    А игрок был классный.

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  2. skychnie-oboi 17.03.2019 10:13 # skychnie-oboi
    Там все ясно - малолетка отсосала и рассказала старшим подругам.Которые и подсказали что можно это дело раскрутить.Типикал стори.

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  3. xah 17.03.2019 10:12 # xah
    Ебан*я шлюха надеюсь она сдохла

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  4. brown-ale 17.03.2019 10:11 # brown-ale
    Тупая малолетка подставила парня.

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  5. dred 17.03.2019 10:07 # dred
    Топарем был знатным, подставили парнягу.

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