Адам Джонсон выходит из тюрьмы

Бывший вингер "Сандерленда" и сборной Англии Адам Джонсон, осужденный за педофилию, на предстоящей неделе выходит из тюрьмы.

Как сообщает The Sun, Джонсон будет освобожден досрочно, отбыв за решеткой лишь половину от того шестилетнего срока, к которому его приговорил суд за сексуальную связь с несовершеннолетней.



31-летний Джонсон, на счету которого 12 матчей за национальную команду, будет специально выпущен на свободу посреди ночи, чтобы избежать общения с папарацци.



Ранее Адам, отец четырехлетней девочки, выражал желание возобновить игровую карьеру, но если это действительно так, Джонсону, вероятно, придется покинуть Англию — на родине вингеру пришлось бы постоянно иметь дело с возмущенной общественностью.