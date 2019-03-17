31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В субботу 17 марта двумя поединками продолжится 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ФУЛХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 17:15 Онлайн-трансляция
Если "Ливерпуль" одержит свою девятую победу подряд во встречах с новичками Премьер-Лиги, то вернется на вершину таблицы. Уверенности "красным" придает практически безупречная игра против "Баварии" в Лиге Чемпионов, хотя во внутреннем чемпионате команда Юргена Клоппа нестабильна в последние недели. "Фулхэм" чуть оживился при Скотте Паркере, но все же проиграл все шесть последних матчей в Премьер-Лиге, что является повторением клубного антирекорда. Все пять последних встреч соперников в рамках чемпионата завершились поражениями "дачников" — в этих пяти поединках они пропустили 16 голов.
Нападающий "Фулхэма" Андре Шюррле вернулся к тренировкам после вирусного заболевания. Алфи Моусон все еще восстанавливается после операции на колене.
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон пропускает этот матч с травмой лодыжки, полученной против "Баварии". Наби Кейта должен вернуться в строй после небольшого мышечного повреждения. Алекс Окслейд-Чемберлен будет готов после международного перерыва.
ЭВЕРТОН — ЧЕЛСИ 19:30 Онлайн-трансляция
"Челси" едва вернулся из Киева, где отгрузил в ворота местного "Динамо" пять безответных мячей и оформил выход в четвертьфинал Лиги Европы. Этот результат позволил "синим" сгладить впечатление от потери очков в домашнем противостоянии с "Вулверхэмптоном", хотя и в матче с "волками" коллектив Маурицио Сарри был не так уж плох — "Челси" выглядит другой командой, начиная с поражения от "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги. "Эвертон" проиграл шесть из девяти последних матчей и должен попытаться восстановить ту игру, которую "ирискам" удалось показать в дерби с "Ливерпулем". Обе последних встречи соперников в Премьер-Лиге завершились со счетом 0:0.
Защитник "Эвертона" Шеймус Коулмен возвращается после болезни. Лейтон Бэйнс также поправил свое здоровье, но Фил Ягиелка травмирован, а Курт Зума не сыграет из-за условий своей аренды.
Нападающий Гонсало Игуаин вернется в стартовый состав "Челси", если оправится после болезни, которая не позволила ему поехать в Киев. Игроки вроде Давида Луиса, Сесара Аспиликуэты и Эдена Азара получили передышку посреди недели.
17.03.2019 09:00
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Триумф Лондона
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Кетрин Маккормак в молодости такая няша - особенно в фильме "Храброе сердце".
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Удачи мерсисайдским командам!
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КОРОЛИ !!
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Жаль что Ливерпуль не станет чемпионом. Клуб то хороший, болельщики преданные( хоть и виноваты в 2 самых страшных трагедиях в истории футбола, не считая ляпа Филимонова), а Клопп - очень крутой и харизматичный тренер. Я вот всегда мечтало таком учителе физкультуры!
Но, блин, если смотреть на вещи обьективно, то никаких шансов выиграть чемпионат у Ливерпуля нет, потому что летом, жадные евреи не раскошелились на Фекира. А в результате обвинят во всём Клоппа, он уйдёт в Юве, а в Ливерпуль придёт уёбищный Аллегри, который чемпионат Англии, даже если 18 клубов снимутся с турнира, не выиграет.
Крепитесь, колбасные братья! Когда нибудь и на вашей улице будет праздник, вы ведь не в Мелвуде живёте.
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2 ничейки, одна результативная, другая по нулям. Скриньте.))
Может кто бабосиков поднимет. Как и договаривались, 20% мои.
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Победа Ливерпуля
Ничья
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Наконец-то матич. Ливерпуп как наркотик
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победы гостей на клэссе
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Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов рассказал историю о том, что форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро несколько дней не разговорил с Александром Зинченко, так как думал, что 21-летний игрок рассказал Пятову, куда аргентинец будет бить пенальти в матче Лиги чемпионов. Слова Пятова приводит «Вацко Live»:
«Прикол: Агуэро после игры, когда я отбил пенальти, Зине (Александр Зинченко – прим.) говорит: «Это ты виноват, ты сказал Пятову, куда я бью пенальти. Обвинил и, говорит, не разговаривал с ним два дня».
Отбитые шлюхи
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Скучный уик-энд
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