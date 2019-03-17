31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В субботу 17 марта двумя поединками продолжится 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ФУЛХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 17:15 Онлайн-трансляция



Если "Ливерпуль" одержит свою девятую победу подряд во встречах с новичками Премьер-Лиги, то вернется на вершину таблицы. Уверенности "красным" придает практически безупречная игра против "Баварии" в Лиге Чемпионов, хотя во внутреннем чемпионате команда Юргена Клоппа нестабильна в последние недели. "Фулхэм" чуть оживился при Скотте Паркере, но все же проиграл все шесть последних матчей в Премьер-Лиге, что является повторением клубного антирекорда. Все пять последних встреч соперников в рамках чемпионата завершились поражениями "дачников" — в этих пяти поединках они пропустили 16 голов.



Нападающий "Фулхэма" Андре Шюррле вернулся к тренировкам после вирусного заболевания. Алфи Моусон все еще восстанавливается после операции на колене.



Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон пропускает этот матч с травмой лодыжки, полученной против "Баварии". Наби Кейта должен вернуться в строй после небольшого мышечного повреждения. Алекс Окслейд-Чемберлен будет готов после международного перерыва.



ЭВЕРТОН — ЧЕЛСИ 19:30 Онлайн-трансляция



"Челси" едва вернулся из Киева, где отгрузил в ворота местного "Динамо" пять безответных мячей и оформил выход в четвертьфинал Лиги Европы. Этот результат позволил "синим" сгладить впечатление от потери очков в домашнем противостоянии с "Вулверхэмптоном", хотя и в матче с "волками" коллектив Маурицио Сарри был не так уж плох — "Челси" выглядит другой командой, начиная с поражения от "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги. "Эвертон" проиграл шесть из девяти последних матчей и должен попытаться восстановить ту игру, которую "ирискам" удалось показать в дерби с "Ливерпулем". Обе последних встречи соперников в Премьер-Лиге завершились со счетом 0:0.



Защитник "Эвертона" Шеймус Коулмен возвращается после болезни. Лейтон Бэйнс также поправил свое здоровье, но Фил Ягиелка травмирован, а Курт Зума не сыграет из-за условий своей аренды.



Нападающий Гонсало Игуаин вернется в стартовый состав "Челси", если оправится после болезни, которая не позволила ему поехать в Киев. Игроки вроде Давида Луиса, Сесара Аспиликуэты и Эдена Азара получили передышку посреди недели.