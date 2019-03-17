31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Садио Мане В субботу 17 марта двумя поединками продолжится 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ФУЛХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 17:15 Онлайн-трансляция

Если "Ливерпуль" одержит свою девятую победу подряд во встречах с новичками Премьер-Лиги, то вернется на вершину таблицы. Уверенности "красным" придает практически безупречная игра против "Баварии" в Лиге Чемпионов, хотя во внутреннем чемпионате команда Юргена Клоппа нестабильна в последние недели. "Фулхэм" чуть оживился при Скотте Паркере, но все же проиграл все шесть последних матчей в Премьер-Лиге, что является повторением клубного антирекорда. Все пять последних встреч соперников в рамках чемпионата завершились поражениями "дачников" — в этих пяти поединках они пропустили 16 голов.

Нападающий "Фулхэма" Андре Шюррле вернулся к тренировкам после вирусного заболевания. Алфи Моусон все еще восстанавливается после операции на колене.

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон пропускает этот матч с травмой лодыжки, полученной против "Баварии". Наби Кейта должен вернуться в строй после небольшого мышечного повреждения. Алекс Окслейд-Чемберлен будет готов после международного перерыва.

ЭВЕРТОН — ЧЕЛСИ 19:30 Онлайн-трансляция

"Челси" едва вернулся из Киева, где отгрузил в ворота местного "Динамо" пять безответных мячей и оформил выход в четвертьфинал Лиги Европы. Этот результат позволил "синим" сгладить впечатление от потери очков в домашнем противостоянии с "Вулверхэмптоном", хотя и в матче с "волками" коллектив Маурицио Сарри был не так уж плох — "Челси" выглядит другой командой, начиная с поражения от "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги. "Эвертон" проиграл шесть из девяти последних матчей и должен попытаться восстановить ту игру, которую "ирискам" удалось показать в дерби с "Ливерпулем". Обе последних встречи соперников в Премьер-Лиге завершились со счетом 0:0.

Защитник "Эвертона" Шеймус Коулмен возвращается после болезни. Лейтон Бэйнс также поправил свое здоровье, но Фил Ягиелка травмирован, а Курт Зума не сыграет из-за условий своей аренды.

Нападающий Гонсало Игуаин вернется в стартовый состав "Челси", если оправится после болезни, которая не позволила ему поехать в Киев. Игроки вроде Давида Луиса, Сесара Аспиликуэты и Эдена Азара получили передышку посреди недели.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. ry-l 17.03.2019 10:30 # ry-l
    Триумф Лондона

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  2. ian 17.03.2019 10:15 # ian
    Кетрин Маккормак в молодости такая няша - особенно в фильме "Храброе сердце".

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  3. brown-ale 17.03.2019 10:07 # brown-ale
    Удачи мерсисайдским командам!

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  4. hamann20 17.03.2019 10:03 # hamann20
    КОРОЛИ !!

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  5. rentv 17.03.2019 10:00 # rentv
    Жаль что Ливерпуль не станет чемпионом. Клуб то хороший, болельщики преданные( хоть и виноваты в 2 самых страшных трагедиях в истории футбола, не считая ляпа Филимонова), а Клопп - очень крутой и харизматичный тренер. Я вот всегда мечтало таком учителе физкультуры!

    Но, блин, если смотреть на вещи обьективно, то никаких шансов выиграть чемпионат у Ливерпуля нет, потому что летом, жадные евреи не раскошелились на Фекира. А в результате обвинят во всём Клоппа, он уйдёт в Юве, а в Ливерпуль придёт уёбищный Аллегри, который чемпионат Англии, даже если 18 клубов снимутся с турнира, не выиграет.

    Крепитесь, колбасные братья! Когда нибудь и на вашей улице будет праздник, вы ведь не в Мелвуде живёте.

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  6. mc-od 17.03.2019 09:59 # mc-od
    2 ничейки, одна результативная, другая по нулям. Скриньте.))
    Может кто бабосиков поднимет. Как и договаривались, 20% мои.

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  7. tigerpool 17.03.2019 09:55 # tigerpool
    Победа Ливерпуля
    Ничья

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  8. spartan 17.03.2019 09:35 # spartan
    Наконец-то матич. Ливерпуп как наркотик

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  9. rap-woiska 17.03.2019 09:17 # rap-woiska
    победы гостей на клэссе

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  10. chr1s8rown 17.03.2019 09:07 # chr1s8rown
    Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов рассказал историю о том, что форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро несколько дней не разговорил с Александром Зинченко, так как думал, что 21-летний игрок рассказал Пятову, куда аргентинец будет бить пенальти в матче Лиги чемпионов. Слова Пятова приводит «Вацко Live»:

    «Прикол: Агуэро после игры, когда я отбил пенальти, Зине (Александр Зинченко – прим.) говорит: «Это ты виноват, ты сказал Пятову, куда я бью пенальти. Обвинил и, говорит, не разговаривал с ним два дня».
    Отбитые шлюхи

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  11. muchampion 17.03.2019 09:05 # muchampion
    Скучный уик-энд

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