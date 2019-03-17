Гвардиола извинился перед "Суонси" за противоречивую победу

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола извинился перед "Суонси", признав, что путевка его команде в полуфинал Кубка Англии, возможно, досталась несправедливо.

Проиграв первый тайм "лебедям" со счетом 2:0, после перерыва "горожане" смогли переломить игру и забить три гола подряд — 2:3.



При этом свой второй гол "Сити" забил после пенальти, назначение которого выгляди спорным, а третий — из незафиксированного офсайда. Гвардиола признает, что с системой VAR результат мог бы быть другим.



"Вам следует спросить ответственных, почему здесь нет VAR. Эта система везде, но не здесь. Если это не пенальти и офсайд, то я прошу прощения. Мне не нравится выигрывать матчи со спорными решениями, это непросто", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Добавим, что на четвертьфинальной стадии Кубка Англии, согласно регламенту, система VAR задействована только на стадионах клубов Премьер-Лиги, по поводу чего представляющий Чемпионшип "Суонси" уже выпустил свое заявление с недоумением.