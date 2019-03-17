"Реал" возвращается за Давидом Де Хеа

"Реал" возобновил интерес к голкиперу "Манчестер Юнайтед" Давиду Де Хеа после возвращения Зинедина Зидана на должность главного тренера Королевского клуба.

Как и у Эдена Азара из "Челси" с Кристианом Эриксеном из "Тоттенхэма", у Де Хеа остается всего один год по действующему контракту, что очень на руку "Реалу".



"Реал" активно интересовался Давидом еще в первый период Зидана, но после ухода Зинедина со своего поста в конце прошлого сезона решил приобрести Тибо Куртуа из "Челси" за 35 миллионов фунтов.



Экс-голкипер "Атлетико" производит неоднозначное впечатление в своем первом сезоне на "Сантьяго Бернабеу", а накануне Зидан сделал мощный посыл, доверив место в воротах на свой первый матч после "камбэка" не Куртуа, а Кейлору Навасу.



Как утверждает Daily Mirror, будущее Куртуа в клубе может оказаться под большим вопросом, потому что "Реал" не просто возобновил интерес к Де Хеа, а уже зарезервировал 75 млн. фунтов на покупку своего соотечественника.



Таким образом, "Реал" собирается воспользоваться той заминкой, что возникла между Де Хеа и "Юнайтед" в процессе согласования нового контракта — Давид требует себе впечатляющую зарплату, чтобы успокоить сомнения насчет спортивным амбиций "красных дьяволов" в ближайшие годы.