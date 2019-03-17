"Реал" возвращается за Давидом Де Хеа
"Реал" возобновил интерес к голкиперу "Манчестер Юнайтед" Давиду Де Хеа после возвращения Зинедина Зидана на должность главного тренера Королевского клуба.
Как и у Эдена Азара из "Челси" с Кристианом Эриксеном из "Тоттенхэма", у Де Хеа остается всего один год по действующему контракту, что очень на руку "Реалу".
"Реал" активно интересовался Давидом еще в первый период Зидана, но после ухода Зинедина со своего поста в конце прошлого сезона решил приобрести Тибо Куртуа из "Челси" за 35 миллионов фунтов.
Экс-голкипер "Атлетико" производит неоднозначное впечатление в своем первом сезоне на "Сантьяго Бернабеу", а накануне Зидан сделал мощный посыл, доверив место в воротах на свой первый матч после "камбэка" не Куртуа, а Кейлору Навасу.
Как утверждает Daily Mirror, будущее Куртуа в клубе может оказаться под большим вопросом, потому что "Реал" не просто возобновил интерес к Де Хеа, а уже зарезервировал 75 млн. фунтов на покупку своего соотечественника.
Таким образом, "Реал" собирается воспользоваться той заминкой, что возникла между Де Хеа и "Юнайтед" в процессе согласования нового контракта — Давид требует себе впечатляющую зарплату, чтобы успокоить сомнения насчет спортивным амбиций "красных дьяволов" в ближайшие годы.
17.03.2019 07:00
Просмотров: 1013
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
12.03.2019 03:39 # удалить
mc-od
Хотелось, конечно, увидеть Зидана в АПЛ. А так, сразу затеет там перестройку, Хазард точно на лыжи встанет. Дегей, Ван Дейк тоже навострят ушки. Скриньте..))
C'mon CITY!
Источник: http://fapl.ru/posts/69359/?c=1
(ответить)
Ехехехехехехехе
А носатого топаря куда
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий