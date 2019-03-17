Сульшер: "Мой худший матч с "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер признал, что поражение 2:1 от "Вулверхэмптона" стало его худшим матчем за то время, что он находится на тренерском мостике "Манчестер Юнайтед".

В субботу вечером "красные дьяволы" потерпели свое второе поражение подряд, к проигрышу "Арсеналу" в рамках Премьер-Лиги присовокупив вылет из Кубка Англии с четвертьфинальной стадии.



Как и "Арсенал", "волки" одолели команду Сульшера ее же оружием — не выставляя "автобус", а играя в острый атакующий футбол. Оле Гуннар был вынужден признать, что это было худшее выступление "Юнайтед" за три последних месяца.



"Должен сказать, это был большой шаг назад. Это была худшая игра за то время, что я здесь нахожусь. На прошлой неделе мы хотя бы остались довольны своей игрой, но сегодня мы были совершенно нерасторопны с мячом".



"Мы хорошо действовали без мяча в первом тайме, но с мячом темп был недостаточно высок, и это было на руку сопернику. Думаю, мы чувствовал себя слишком комфортно, когда мяч был у нас. Мы совершенно не подвергали их голкипера давлению".



"Мы знаем, что сыграли хорошо против "Арсенала" и не получили заслуженного. На сей раз мы не получили заслуженного, потому что ничуть не были близки к победе в этом матче", — цитирует Сульшера Sky Sports.