"Волки" выбили "Юнайтед" из Кубка Англии
"Манчестер Юнайтед" провел свой худший матч при Оле Гуннаре Сульшере, проиграв в гостях у "Вулверхэмптона" со счетом 2:1 и вылетев из Кубка Англии.
По сравнению с 1:1 против "Челси" наставник "волков" Нуну Эшпириту Санту произвел лишь одно изменение в своей команде, доверившись на последнем рубеже Джону Радди, а не Рую Патрисиу.
Относительно поражения 2:0 от "Арсенала" в прошлый уикенд тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял Давида Де Хеа, Эшли Янга, Фреда и Ромелу Лукаку, вместо которых вышли Серхио Ромеро, Джесси Лингард, Андер Эррера и Антони Мартиаль.
Матч начался в невысоком темпе и был лишен опасных моментов, если не считать разминочный удар нападающего гостей Маркуса Рэшфорда.
Постепенно хозяева стали добавлять в уверенности в себе, а на 42-й минуте вполне могли открыть счет. Рубен Невеш отличным пасом за спину защитнику отправил в прорыв Диого Жоту, а тот решил бить, не входя в штрафную, однако вовремя рванувший навстречу Ромеро выручил "Юнайтед".
В начале второго тайма Ромеро совершил еще один выдающийся сейв, отразив опаснейший удар головой Рауля Хименеса после подачи от угла поля.
Натиск "Вулверхэмптона" продолжился дальним ударом Жоау Моутиньо — Ромеро снова на высоте! "Дьяволы" выглядели растерянно, а атакующая игра у них не клеилась.
В конце концов "волки" открыли счет на 70-й минуте, и это не стало сюрпризом. Виктор Линделеф не позволил Хименесу пробить из пределов штрафной, однако Рауль сохранил мяч, развернулся и все-таки нанес удар — 1:0.
"Юнайтед" пошел отыгрываться, но на 76-й минуте нарвался на контратаку. Люк Шоу, оставшись последним защитником, совершил несколько неудачных действий, и Жота убежал в прорыв — 2:0.
На 81-й минуте рефери Мартин Аткинсон показал Линделефу прямую красную карточку за грубый подкат, однако при помощи системы VAR отменил собственное решение, ограничившись "горчичником".
Заключительный отрезок проходил безмятежно для хозяев. Лишь на пятой компенсированной минуте Рэшфорд, развернувшись в штрафной, подсластил пилюлю для "Юнайтед" — 2:1. Но это уже ничего не изменило, так как время было на исходе.
"Юнайтед" провел, вероятно, свой худший матч при Оле Гуннаре Сульшере, не отнесшись серьезно к словам Нуну Эшпириту Санту, что это будет важнейший матч для "Вулверхэмптона" за много лет. "Волки" победили заслуженно и сделали это практически в доминирующей манере.
"Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед" — 2:1 (0:0)
Голы: Хименес 70, Жота 76 — Рэшфорд 90.
"Вулверхэмптон": Радди, Саисс, Коуди, Боли, Доэрти, Дендонкер, Невеш, Хонни, Моутиньо, Хименес (Кошта 90), Жота (Траое 87).
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Далот, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Матич (Мата 86), Эррера (Перейра 71), Погба, Лингард (Мактоминей 86), Рэшфорд, Мартиаль.
Предупреждения: Боли, Невеш, Коуди — Эррера, Матич, Рэшфорд, Линделеф, Далот.
17.03.2019 00:50
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Последние комментарии:
слушар, тебя скоро поимеют в раздевалке обязьяны по типу почбы. просто будь. а мы поржём
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куда подевалишь дцпшники, считающие слухсхера норм тренером?
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Говорил после арсенала, следующий всос последует очень скоро, вот так и произошло)
Сульшер говнячий тренер, только упорки отбитые этого не замечают) игра без идеи, без плана, наверное чувак перед матчем двигает речь: вы футболисты, вы часть большого и славного клуба, порвите соперников) а как, что, куда - это все мелочи
Но вудворт 100% предложит контракт, ибо вудворт
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Здорово быть в полуфинале. В Кубке Англии свой путь начали многие команды. Рады, что мы теперь здесь.
Матч получился невероятным. Игра была хорошей, немного длинных передач. Я думаю, что мы хорошо начали, но не реализовали свои моменты. А затем мы пропустили два гола. В перерыве мы говорили, что нам надо забивать. Голкипер великолепно сыграл! Я даже не знаю, сколько ударов мы там нанесли. В Кубке Англии может сложиться всё.
Сочувствую «Суонси», там был офсайд. Мне жаль. Не понимаю, почему на этом стадионе нет VAR. Надеюсь, VAR будет в следующем году», — сказал Гвардиола в интервью BBC.
КОРОЛЬ!!!
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Сколько Валерка жмёт от груди? А если сидя на бутылке?
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Если ты - манк
то после просмотра своего любимого матча. где твоя команда 70 минут держалась с волками почти на равных....
...после этого помой рот и ложись спать.
ведь завтра тебя ждут новые испытания.
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Мю как всегда забрался на колышек и прокукарекал: "ЗИРОПУК, Ю АР НОТ АЛОН!"
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Ай вай вай вай вай
Совсем не хорошо поступили
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Сегодня со страпоном в жопе и маской спермы на лице из нашего стана уходит леня бритый. Соболезнуем (с) восточный фронт. Валера
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Я не знаю что браслеона сделает с таким му...
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команды из иных частей света беспомощны на фоне Европы. Победители Лиги чемпионов УЕФА выиграли 11 из 12 последних КЧМ. Единственный фэйл на счету «Челси», который в 2012 году, вскоре после увольнения Ди Маттео и назначения Бенитеса, не сумел превозмочь «Коринтианс» в блеклом финале (0:1).
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с нетерпением ждем совокупления с Барселоной.
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Какой же Рейес мешок. Пиздец просто.
Стыдно за ЮФС
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у скамеров потихоньку раскрываются глаза на всю ущербность и жалость происходящего в этим ссульшером)) лучше бы Моура оставили, вот же дауны))
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вот вам и ссульшер, лихенда)) лох он и есть лох, тренировал днища одни, проваливался, и тут бац он должен стать топ тренером? новым сафом? ахахаха су.ка ору, подписывайте это дно скорееееее)))
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Я болельщик мю с немалым стажем и скажу следующее. Нам нужно 300 Лямов на усиление. 70% нашего состава это игроки среднего уровня, которые при сафе даже в запас не попали. И, я думаю, что сульшер это средний тренер, с которым мы будем бороться за 4-е место и не больше. Нужны классные игроки, а не эти середняки, которые сейчас
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АПЛ важнее! Видно что стили
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Ну хорошо хоть не в АПЛ,Волки молодцы приятная команда
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Пи3дец как такое терпеть, когда прое6ывают, не сделав ничего, вообще игры ноль? Горит нереально, отсосали все вместе с сульшером, план на игру был стоять и ничего не делать? Отлично справились
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Жозе выиграл был этот матч. Вудворд будет полным олухом, если сейчас контракт даст Сульшеру.
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