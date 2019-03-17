"Волки" выбили "Юнайтед" из Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" провел свой худший матч при Оле Гуннаре Сульшере, проиграв в гостях у "Вулверхэмптона" со счетом 2:1 и вылетев из Кубка Англии.

По сравнению с 1:1 против "Челси" наставник "волков" Нуну Эшпириту Санту произвел лишь одно изменение в своей команде, доверившись на последнем рубеже Джону Радди, а не Рую Патрисиу.



Относительно поражения 2:0 от "Арсенала" в прошлый уикенд тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял Давида Де Хеа, Эшли Янга, Фреда и Ромелу Лукаку, вместо которых вышли Серхио Ромеро, Джесси Лингард, Андер Эррера и Антони Мартиаль.



Матч начался в невысоком темпе и был лишен опасных моментов, если не считать разминочный удар нападающего гостей Маркуса Рэшфорда.



Постепенно хозяева стали добавлять в уверенности в себе, а на 42-й минуте вполне могли открыть счет. Рубен Невеш отличным пасом за спину защитнику отправил в прорыв Диого Жоту, а тот решил бить, не входя в штрафную, однако вовремя рванувший навстречу Ромеро выручил "Юнайтед".



В начале второго тайма Ромеро совершил еще один выдающийся сейв, отразив опаснейший удар головой Рауля Хименеса после подачи от угла поля.



Натиск "Вулверхэмптона" продолжился дальним ударом Жоау Моутиньо — Ромеро снова на высоте! "Дьяволы" выглядели растерянно, а атакующая игра у них не клеилась.



В конце концов "волки" открыли счет на 70-й минуте, и это не стало сюрпризом. Виктор Линделеф не позволил Хименесу пробить из пределов штрафной, однако Рауль сохранил мяч, развернулся и все-таки нанес удар — 1:0.



"Юнайтед" пошел отыгрываться, но на 76-й минуте нарвался на контратаку. Люк Шоу, оставшись последним защитником, совершил несколько неудачных действий, и Жота убежал в прорыв — 2:0.



На 81-й минуте рефери Мартин Аткинсон показал Линделефу прямую красную карточку за грубый подкат, однако при помощи системы VAR отменил собственное решение, ограничившись "горчичником".



Заключительный отрезок проходил безмятежно для хозяев. Лишь на пятой компенсированной минуте Рэшфорд, развернувшись в штрафной, подсластил пилюлю для "Юнайтед" — 2:1. Но это уже ничего не изменило, так как время было на исходе.



"Юнайтед" провел, вероятно, свой худший матч при Оле Гуннаре Сульшере, не отнесшись серьезно к словам Нуну Эшпириту Санту, что это будет важнейший матч для "Вулверхэмптона" за много лет. "Волки" победили заслуженно и сделали это практически в доминирующей манере.



"Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед" — 2:1 (0:0)



Голы: Хименес 70, Жота 76 — Рэшфорд 90.



"Вулверхэмптон": Радди, Саисс, Коуди, Боли, Доэрти, Дендонкер, Невеш, Хонни, Моутиньо, Хименес (Кошта 90), Жота (Траое 87).



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Далот, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Матич (Мата 86), Эррера (Перейра 71), Погба, Лингард (Мактоминей 86), Рэшфорд, Мартиаль.



Предупреждения: Боли, Невеш, Коуди — Эррера, Матич, Рэшфорд, Линделеф, Далот.