"Сити" отыграл два гола против "Суонси" и вышел в полуфинал Кубка Англии

"Манчестер Сити" отыграл дефицит в два гола против "Суонси" и, одержав победу 2:3, вышел в полуфинал Кубка Англии.

По сравнению с победой 7:0 над "Шальке-04" в Лиге Чемпионов в старте у "горожан" появились Николас Отаменди, Фабиан Дельф, Рияд Махрез и Габриэль Жезус, заменив Данило, Александра Зинченко, Рахима Стерлинга и Серхио Агуэро.



"Сити" сразу же начал напрягать голкипера хозяев Кристоффера Нордфельдта, едва не забив пару раз, а затем случилось неожиданное. На 19-й минуте Дельф, не добравшись до мяча, сбил в своей штрафной Коннора Робертса, а Мэтт Граймс четко реализовал назначенный пенальти — 1:0.



"Горожане" выглядели слегка подавленными — а затем пропустили еще раз! Нордфельдт начал атаку, в завершении которой экс-игрок "Сити" Берсант Селина нанес крученый удар с левого края штрафной площади — 2:0.



Остаток тайма гости провели в атаках, однако мяч упорно не желал идти в сетку ворот домашней команды.



Во втором тайме "горожане" изрядно рисковали, из-за чего у "Суонси" регулярно появлялись возможности для ответных выпадов.



Тем не менее, натиск "Сити" себя оправдал. На 69-й минуте Бернарду Силва нанес удар внешней стороной стопы после удачного отскока мяча в штрафной площади — 2:1.



Гости продолжили давить и вскоре заработали пенальти усилиями вышедшего на замену Стерлинга. Агуэро, который к тому моменту тоже появился на поле, пробил неудачно, поскольку в момент удара у него поехала нога, но мяч попал в штангу, от нее срикошетил в голкипера и оказался в воротах — 2:2.



Эстра-таймы и серия пенальти в планы "Сити" не входили, поэтому в концовке подопечные Хосепа Гвардиолы добавили еще и вырвали победу. На 88-й минуте Агуэро сыграл на опережение, пробив головой в ближний угол после подачи Бернарду Силвы с левого фланга — 2:3.



Выезд к "Суонси" получился невероятно сложным для чемпионов Премьер-Лиги и едва не обернулся сенсацией, однако трудолюбие вкупе с удачей позволили "Сити" исправить положение и продолжить движение по всем фронтам.



"Суонси" — "Манчестер Сити" — 2:3 (2:0)



Голы: Граймс 20 (пен), Селина 29 — Бернарду Силва 69, Нордфельдт 78 (авт), Агуэро 88.



"Суонси": Нордфельдт, Робертс, Ван дер Хорн, Картер-Викерс, Граймс, Байерс (Джон 73), Фултон (Харрис 86), Селина, Рутледж, Дайер (Асоро 61), Джеймс.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Лапорт, Дельф (Зинченко 57), Гюндоган, Давид Сильва, Бернарду Силва, Сане (Стерлинг 57), Махрез (Агуэро 64), Жезус.



Предупреждение: Лапорт.