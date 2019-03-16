"Сити" отыграл два гола против "Суонси" и вышел в полуфинал Кубка Англии
"Манчестер Сити" отыграл дефицит в два гола против "Суонси" и, одержав победу 2:3, вышел в полуфинал Кубка Англии.
По сравнению с победой 7:0 над "Шальке-04" в Лиге Чемпионов в старте у "горожан" появились Николас Отаменди, Фабиан Дельф, Рияд Махрез и Габриэль Жезус, заменив Данило, Александра Зинченко, Рахима Стерлинга и Серхио Агуэро.
"Сити" сразу же начал напрягать голкипера хозяев Кристоффера Нордфельдта, едва не забив пару раз, а затем случилось неожиданное. На 19-й минуте Дельф, не добравшись до мяча, сбил в своей штрафной Коннора Робертса, а Мэтт Граймс четко реализовал назначенный пенальти — 1:0.
"Горожане" выглядели слегка подавленными — а затем пропустили еще раз! Нордфельдт начал атаку, в завершении которой экс-игрок "Сити" Берсант Селина нанес крученый удар с левого края штрафной площади — 2:0.
Остаток тайма гости провели в атаках, однако мяч упорно не желал идти в сетку ворот домашней команды.
Во втором тайме "горожане" изрядно рисковали, из-за чего у "Суонси" регулярно появлялись возможности для ответных выпадов.
Тем не менее, натиск "Сити" себя оправдал. На 69-й минуте Бернарду Силва нанес удар внешней стороной стопы после удачного отскока мяча в штрафной площади — 2:1.
Гости продолжили давить и вскоре заработали пенальти усилиями вышедшего на замену Стерлинга. Агуэро, который к тому моменту тоже появился на поле, пробил неудачно, поскольку в момент удара у него поехала нога, но мяч попал в штангу, от нее срикошетил в голкипера и оказался в воротах — 2:2.
Эстра-таймы и серия пенальти в планы "Сити" не входили, поэтому в концовке подопечные Хосепа Гвардиолы добавили еще и вырвали победу. На 88-й минуте Агуэро сыграл на опережение, пробив головой в ближний угол после подачи Бернарду Силвы с левого фланга — 2:3.
Выезд к "Суонси" получился невероятно сложным для чемпионов Премьер-Лиги и едва не обернулся сенсацией, однако трудолюбие вкупе с удачей позволили "Сити" исправить положение и продолжить движение по всем фронтам.
"Суонси" — "Манчестер Сити" — 2:3 (2:0)
Голы: Граймс 20 (пен), Селина 29 — Бернарду Силва 69, Нордфельдт 78 (авт), Агуэро 88.
"Суонси": Нордфельдт, Робертс, Ван дер Хорн, Картер-Викерс, Граймс, Байерс (Джон 73), Фултон (Харрис 86), Селина, Рутледж, Дайер (Асоро 61), Джеймс.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Лапорт, Дельф (Зинченко 57), Гюндоган, Давид Сильва, Бернарду Силва, Сане (Стерлинг 57), Махрез (Агуэро 64), Жезус.
Предупреждение: Лапорт.
16.03.2019 22:15
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Последние комментарии:
xyи летят во рты колбасников со скоростью квантов в андронном коллайдере
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Короче де хея не хочет новый контракт пошел нах есть ромеро
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одни и те же очкошники и ноулайферы, е6аты вы дауны
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Скаа в голосину! ))
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Левая пенка + гол из оффсайда. Голубая помойка отсосала всем кому можно.
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Есть трезвые и адекватные? Чё там было? Почему Сити не проиграли? Я по сводкам уж думал, что он решили пенсам кубок отдать в лёгкую. А они просто лохи оказались(((
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https://pp.userapi.com/c540100/v540100075/51538/9CHJRbGIJ0w.jpg
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Блевон блятва
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Парни, вы заметили, что если у колбасных в попе долго нету члена (или двух, как они любят), они становятся слишком самоуверенными и безудержно болтают? Я думаю, итоги сезона заставят их забиться под шконку. В их попе окажется два члена: первый от Барсы в ЛЧ, второй от Сити в АПЛ. Скриньте.
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а где дцпшник, болеющий за сандерленд?
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Епать Атлетико проиграл 2-0. Неужели Симеоне летом в Интер.
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Три слова
Левон
Бритон
Страпон
Выводы делайте сами
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Поржал с комментариев хэйтеров. А так-то Лебеди достойно выглядели, приятно было увидеть Дайера, и рад за Селину, наш воспитанник.
По результату вопросов нет, наши и так кучу моментов запороли, да и кипер у Суонси отлично отыграл. Здесь тупо вопрос в корявом Дельфе. Уже по традиции ход матча порет.
Короче, надеюсь, на днях все-таки окончательно усыпят Дельфа. Маареза выпороть, не давать хавать, но ножки пока не отрывать, посмотрим еще.
Ну да ладно, едем дальше. C'mon CITY!
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11 игроков Суонси не смогли справиться с одним Маринером
Клопп бы изи разъeбал 5:0
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16.03.2019 22:28 #
leon-britton
Мылью анус эвери морнинг скриньте
Источник: http://fapl.ru/posts/69466/?c=1
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как играл Суонси! Ведя 2-0 играл с высоко поднятой головой, уважая себя и соперника! Очень достойно!
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повезло нам ееее
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16.03.2019 22:28 #
leon-britton
Я пидар гнойный, зачатый в 17 лет под подьездом
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Источник: http://fapl.ru/posts/69466/?c=1#c6845623
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на минуточку, это была 15я команда чемпионшипа. ставлю очко леона бритого, что дёрнут петухов в апл очке, а потом отдадутся им в лч
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фарту масти, голубятня. где вы были в первом тайме?
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