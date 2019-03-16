"Сити" отыграл два гола против "Суонси" и вышел в полуфинал Кубка Англии

Бернарду Силва и Серхио Агуэро "Манчестер Сити" отыграл дефицит в два гола против "Суонси" и, одержав победу 2:3, вышел в полуфинал Кубка Англии.

По сравнению с победой 7:0 над "Шальке-04" в Лиге Чемпионов в старте у "горожан" появились Николас Отаменди, Фабиан Дельф, Рияд Махрез и Габриэль Жезус, заменив Данило, Александра Зинченко, Рахима Стерлинга и Серхио Агуэро.

"Сити" сразу же начал напрягать голкипера хозяев Кристоффера Нордфельдта, едва не забив пару раз, а затем случилось неожиданное. На 19-й минуте Дельф, не добравшись до мяча, сбил в своей штрафной Коннора Робертса, а Мэтт Граймс четко реализовал назначенный пенальти — 1:0.

"Горожане" выглядели слегка подавленными — а затем пропустили еще раз! Нордфельдт начал атаку, в завершении которой экс-игрок "Сити" Берсант Селина нанес крученый удар с левого края штрафной площади — 2:0.

Остаток тайма гости провели в атаках, однако мяч упорно не желал идти в сетку ворот домашней команды.

Во втором тайме "горожане" изрядно рисковали, из-за чего у "Суонси" регулярно появлялись возможности для ответных выпадов.

Тем не менее, натиск "Сити" себя оправдал. На 69-й минуте Бернарду Силва нанес удар внешней стороной стопы после удачного отскока мяча в штрафной площади — 2:1.

Гости продолжили давить и вскоре заработали пенальти усилиями вышедшего на замену Стерлинга. Агуэро, который к тому моменту тоже появился на поле, пробил неудачно, поскольку в момент удара у него поехала нога, но мяч попал в штангу, от нее срикошетил в голкипера и оказался в воротах — 2:2.

Эстра-таймы и серия пенальти в планы "Сити" не входили, поэтому в концовке подопечные Хосепа Гвардиолы добавили еще и вырвали победу. На 88-й минуте Агуэро сыграл на опережение, пробив головой в ближний угол после подачи Бернарду Силвы с левого фланга — 2:3.

Выезд к "Суонси" получился невероятно сложным для чемпионов Премьер-Лиги и едва не обернулся сенсацией, однако трудолюбие вкупе с удачей позволили "Сити" исправить положение и продолжить движение по всем фронтам.

"Суонси" — "Манчестер Сити" — 2:3 (2:0)

Голы: Граймс 20 (пен), Селина 29 — Бернарду Силва 69, Нордфельдт 78 (авт), Агуэро 88.

"Суонси": Нордфельдт, Робертс, Ван дер Хорн, Картер-Викерс, Граймс, Байерс (Джон 73), Фултон (Харрис 86), Селина, Рутледж, Дайер (Асоро 61), Джеймс.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Лапорт, Дельф (Зинченко 57), Гюндоган, Давид Сильва, Бернарду Силва, Сане (Стерлинг 57), Махрез (Агуэро 64), Жезус.

Предупреждение: Лапорт.


Метки Кубок Англии, Манчестер Сити, обзор матча, Суонси

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2019 22:15

Количество просмотров Просмотров: 2850

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Последние комментарии:




  1. plague 16.03.2019 23:58 # plague
    xyи летят во рты колбасников со скоростью квантов в андронном коллайдере

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  2. smokekush 16.03.2019 23:45 # smokekush
    Короче де хея не хочет новый контракт пошел нах есть ромеро

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  3. al-faarabi 16.03.2019 23:33 # al-faarabi
    одни и те же очкошники и ноулайферы, е6аты вы дауны

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  4. progressive 16.03.2019 23:29 # progressive
    Скаа в голосину! ))
    https://pliki.meczyki.pl/original/195/59b27d59e6c04.gif

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  5. electric 16.03.2019 23:28 # electric
    Левая пенка + гол из оффсайда. Голубая помойка отсосала всем кому можно.

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  6. sausage 16.03.2019 23:16 # sausage
    Есть трезвые и адекватные? Чё там было? Почему Сити не проиграли? Я по сводкам уж думал, что он решили пенсам кубок отдать в лёгкую. А они просто лохи оказались(((

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  7. mancityman 16.03.2019 23:05 # mancityman
    https://pp.userapi.com/c540100/v540100075/51538/9CHJRbGIJ0w.jpg

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  8. mototroller 16.03.2019 22:59 # mototroller
    Блевон блятва

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  9. leon-britton 16.03.2019 22:51 # leon-britton
    Парни, вы заметили, что если у колбасных в попе долго нету члена (или двух, как они любят), они становятся слишком самоуверенными и безудержно болтают? Я думаю, итоги сезона заставят их забиться под шконку. В их попе окажется два члена: первый от Барсы в ЛЧ, второй от Сити в АПЛ. Скриньте.

    (ответить)

  10. narcot 16.03.2019 22:47 # narcot
    а где дцпшник, болеющий за сандерленд?

    (ответить)

  11. slash-lfc 16.03.2019 22:47 # slash-lfc
    Епать Атлетико проиграл 2-0. Неужели Симеоне летом в Интер.

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  12. liverpo0ol 16.03.2019 22:47 # liverpo0ol
    Три слова

    Левон
    Бритон
    Страпон

    Выводы делайте сами

    (ответить)

  13. mc-od 16.03.2019 22:46 # mc-od
    Поржал с комментариев хэйтеров. А так-то Лебеди достойно выглядели, приятно было увидеть Дайера, и рад за Селину, наш воспитанник.

    По результату вопросов нет, наши и так кучу моментов запороли, да и кипер у Суонси отлично отыграл. Здесь тупо вопрос в корявом Дельфе. Уже по традиции ход матча порет.

    Короче, надеюсь, на днях все-таки окончательно усыпят Дельфа. Маареза выпороть, не давать хавать, но ножки пока не отрывать, посмотрим еще.

    Ну да ладно, едем дальше. C'mon CITY!

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  14. ian 16.03.2019 22:46 # ian
    11 игроков Суонси не смогли справиться с одним Маринером
    Клопп бы изи разъeбал 5:0

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  15. liverpo0ol 16.03.2019 22:46 # liverpo0ol
    16.03.2019 22:28 #
    leon-britton

    Мылью анус эвери морнинг скриньте

    Источник: http://fapl.ru/posts/69466/?c=1

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  16. re0n 16.03.2019 22:45 # re0n
    как играл Суонси! Ведя 2-0 играл с высоко поднятой головой, уважая себя и соперника! Очень достойно!

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  17. dannylucker 16.03.2019 22:41 # dannylucker
    повезло нам ееее

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  18. narcot 16.03.2019 22:39 # narcot
    16.03.2019 22:28 #
    leon-britton

    Я пидар гнойный, зачатый в 17 лет под подьездом
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    Источник: http://fapl.ru/posts/69466/?c=1#c6845623

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  19. narcot 16.03.2019 22:38 # narcot
    на минуточку, это была 15я команда чемпионшипа. ставлю очко леона бритого, что дёрнут петухов в апл очке, а потом отдадутся им в лч

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  20. narcot 16.03.2019 22:37 # narcot
    фарту масти, голубятня. где вы были в первом тайме?

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