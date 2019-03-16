Сборная ДР Конго хочет перехватить Ван-Биссаку у англичан

Сборная ДР Конго попытается увести левого защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаку из под носа у англичан.

Несмотря на свою убедительную игру за клуб, 21-летний Ван-Биссака не был вызван главным тренером англичан Гаретом Саутгейтом на отборочные матчи к Евро-2020 против Чехии и Черногории.



Таким образом, вопрос с международной карьерой талантливого защитника остается открытым, и конголезцы надеются этим воспользоваться.



"Это зависит от него. Четыре месяца назад я посылал своих скаутов, и они вернулись с отчетом. Тогда он сыграл очень хорошо. Я не хочу сразу вызывать его, я хочу сперва поговорить с ним. Один месяц назад я звонил ему, но он не ответил. Он должен проявить желание к тому, чтобы принять предложение о выступлении за Конго, как это сделал Янник Боласи", — сообщил главный тренер сборной ДР Конго Флоран Ибенге.