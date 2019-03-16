Щесны: "Уилшир так напился на моей свадьбе, что уснул в кустах"

Голкипер "Ювентуса" Войцех Щесны вспомнил забавную историю о своем бывшем партнере по "Арсеналу" Джеке Уилшире.

Щесны не только бок о бок выступал с Уилширом за "канониров" в период с 2009 по 2017 год, но и был большим другом полузащитника, ныне представляющего цвета "Вест Хэма".



В интервью YouTube-каналу Foot Truck Щесны выразил сожаление по поводу бесконечных проблем Уилшира со здоровьем, а также рассказал, как Джек однажды повеселился на его свадьбе.



"Уилшир является моим лучшим другом, наравне с (Гжегожем) Крыховяком. Во время моей свадьбы он так напился, что мы нигде не могли его найти на протяжении двух часов. Затем он обнаружился спящим в кустах".



"Он перенес одну травму, которую так полноценно и не залечил. Это повлекло за собой следующую травму и так без конца".



"Он один из ярчайших талантов, что я когда-либо встречал. Из-за этих травм он играет всего лишь за "Вест Хэм", хотя мог бы играть за большой европейский клуб", — сообщил Щесны.