Щесны: "Уилшир так напился на моей свадьбе, что уснул в кустах"

Войцех Щесны и Джек Уилшир Голкипер "Ювентуса" Войцех Щесны вспомнил забавную историю о своем бывшем партнере по "Арсеналу" Джеке Уилшире.

Щесны не только бок о бок выступал с Уилширом за "канониров" в период с 2009 по 2017 год, но и был большим другом полузащитника, ныне представляющего цвета "Вест Хэма".

В интервью YouTube-каналу Foot Truck Щесны выразил сожаление по поводу бесконечных проблем Уилшира со здоровьем, а также рассказал, как Джек однажды повеселился на его свадьбе.

"Уилшир является моим лучшим другом, наравне с (Гжегожем) Крыховяком. Во время моей свадьбы он так напился, что мы нигде не могли его найти на протяжении двух часов. Затем он обнаружился спящим в кустах".

"Он перенес одну травму, которую так полноценно и не залечил. Это повлекло за собой следующую травму и так без конца".

"Он один из ярчайших талантов, что я когда-либо встречал. Из-за этих травм он играет всего лишь за "Вест Хэм", хотя мог бы играть за большой европейский клуб", — сообщил Щесны.


Метки Арсенал, Вест Хэм, Уилшир, Щесны, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1028

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 16.03.2019 21:37 # mancunia-planet
    просто йбантяй

    (ответить)

  2. stamford-bridge 16.03.2019 21:29 # stamford-bridge
    наверно Харта ждал в кустах

    (ответить)

  3. chebrec 16.03.2019 21:26 # chebrec
    Так футболисты же не пьют и не курят

    (ответить)

  4. tra-hall 16.03.2019 21:09 # tra-hall
    А как ещё. В футбол так и не поиграл норм, хоть побухал

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: