"Тоттенхэм" собирается предложить 50 миллионов фунтов за Сессеньона

Райан Сессеньон "Тоттенхэм" собирается приобрести вингера "Фулхэма" Райана Сессеньона, которому не удалось договориться со своим клубом о новом контракте.

Лондонский клуб имеет давний интерес к Сессеньону, однако воодушевленные выходом в Премьер-Лигу "дачники" не пожелали продавать свою восходящую звезду прошлым летом.

На протяжении последних месяцев "Фулхэм" пытался склонить Райана к новому контракту, но все безуспешно, и теперь, как ожидается, игрок будет продан после окончания этого сезона.

Как сообщает Daily Mirror, "шпоры" собираются предложить 50 миллионов фунтов за 18-летнего англичанина, причем даже готовы обсудить вариант, при котором Сессеньон немедленно вернется в "Фулхэм" в аренду на один сезон.

Интерес к Сессеньону, чей действующий контракт истекает в следующем году, также проявляют "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ, однако Райан комфортно себя чувствует в Лондоне и не хочет менять место жительства, что очень на руку "Тоттенхэму".


Метки Сессеньон, Тоттенхэм, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2019 20:00

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  1. hammersmith 16.03.2019 21:27 # hammersmith
    наркоманы детектед

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  2. tra-hall 16.03.2019 20:52 # tra-hall
    Странно, сезон в топку чемпион шипа алло!! Да и индивидуально ничего не показал, он вообще выходил в старте?

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  3. wolfsmensch 16.03.2019 20:42 # wolfsmensch
    алло, он провалился в апл, шпоры не настолько тупые. если и возьмут, то только даром

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  4. fc-oil 16.03.2019 20:18 # fc-oil
    АПЛ показывает его уровень - типичный середняк. Зато сколько кричали про его топовость в чемпионшипе.

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  5. liverpool888 16.03.2019 20:15 # liverpool888
    Парнишка обесценился в этом сезоне за счёт своей невыразительной игры. Будет большим успехом выбить за него 30 миллионов. К тому же ему стоит задуматься о промежуточном этапе карьеры в виде клубов зоны лиги Европы.

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  6. chebrec 16.03.2019 20:14 # chebrec
    50 лямов ого

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  7. suddenly 16.03.2019 20:06 # suddenly
    Контракт истекает через год, в Премьер-Лиге себя ни как не проявил - Леви заплатит за него 50 млн. Что то не верится.

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