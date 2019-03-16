"Тоттенхэм" собирается предложить 50 миллионов фунтов за Сессеньона

"Тоттенхэм" собирается приобрести вингера "Фулхэма" Райана Сессеньона, которому не удалось договориться со своим клубом о новом контракте.

Лондонский клуб имеет давний интерес к Сессеньону, однако воодушевленные выходом в Премьер-Лигу "дачники" не пожелали продавать свою восходящую звезду прошлым летом.



На протяжении последних месяцев "Фулхэм" пытался склонить Райана к новому контракту, но все безуспешно, и теперь, как ожидается, игрок будет продан после окончания этого сезона.



Как сообщает Daily Mirror, "шпоры" собираются предложить 50 миллионов фунтов за 18-летнего англичанина, причем даже готовы обсудить вариант, при котором Сессеньон немедленно вернется в "Фулхэм" в аренду на один сезон.



Интерес к Сессеньону, чей действующий контракт истекает в следующем году, также проявляют "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ, однако Райан комфортно себя чувствует в Лондоне и не хочет менять место жительства, что очень на руку "Тоттенхэму".