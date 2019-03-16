"Тоттенхэм" собирается предложить 50 миллионов фунтов за Сессеньона
"Тоттенхэм" собирается приобрести вингера "Фулхэма" Райана Сессеньона, которому не удалось договориться со своим клубом о новом контракте.
Лондонский клуб имеет давний интерес к Сессеньону, однако воодушевленные выходом в Премьер-Лигу "дачники" не пожелали продавать свою восходящую звезду прошлым летом.
На протяжении последних месяцев "Фулхэм" пытался склонить Райана к новому контракту, но все безуспешно, и теперь, как ожидается, игрок будет продан после окончания этого сезона.
Как сообщает Daily Mirror, "шпоры" собираются предложить 50 миллионов фунтов за 18-летнего англичанина, причем даже готовы обсудить вариант, при котором Сессеньон немедленно вернется в "Фулхэм" в аренду на один сезон.
Интерес к Сессеньону, чей действующий контракт истекает в следующем году, также проявляют "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ, однако Райан комфортно себя чувствует в Лондоне и не хочет менять место жительства, что очень на руку "Тоттенхэму".
16.03.2019 20:00
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Последние комментарии:
наркоманы детектед
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Странно, сезон в топку чемпион шипа алло!! Да и индивидуально ничего не показал, он вообще выходил в старте?
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алло, он провалился в апл, шпоры не настолько тупые. если и возьмут, то только даром
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АПЛ показывает его уровень - типичный середняк. Зато сколько кричали про его топовость в чемпионшипе.
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Парнишка обесценился в этом сезоне за счёт своей невыразительной игры. Будет большим успехом выбить за него 30 миллионов. К тому же ему стоит задуматься о промежуточном этапе карьеры в виде клубов зоны лиги Европы.
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50 лямов ого
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Контракт истекает через год, в Премьер-Лиге себя ни как не проявил - Леви заплатит за него 50 млн. Что то не верится.
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