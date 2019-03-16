Косьелни отметил прогресс "Арсенала" в больших матчах

Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни отметил значительный прогресс "канониров" в матчах против других больших команд Премьер-Лиги.

В последних сезонах Арсена Венгера "Арсенал" испытывал серьезные проблемы в больших матчах. Например, в прощальной кампании французского тренера "канониры" набрали только шесть очков против других представителей топ-6 — из 30 возможных.



В этом сезоне "Арсенал" может похвастать уже 12 баллами в таких матчах, лишь в прошлый уикенд нанеся "Манчестер Юнайтед" их первое поражение при Оле Гуннаре Сульшере. Косьелни считает это одним из главных достижений Унаи Эмери.



"У нас весьма позитивная статистика против других команд топ-6. Мы набрали уже 12 очков против шести в прошлом сезоне. Это показывает, что мы по-другому проводим эти матчи".



"Дело не только в том, чтобы больше атаковать. Теперь мы действуем умнее, а наши планы точнее выверены. Мы можем поменять тактику посреди матча, мы можем перестроиться. Тренер использует различные схемы, и это демонстрирует его гибкость и гибкость игроков. Это хорошая вещь".



"Конечно, нам все еще нужно прибавить в больших матчах на выезде, но мы на правильном пути", — цитирует Косьелни Daily Express.