Кэррик: "У Сульшера те же принципы, как и у Фергюсона"

Оле Гуннар Сульшер и сэр Алекс Фергюсон Ассистент "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что Оле Гуннар Сульшер разделяет те же принципы, как и экс-главный тренер "красных дьяволов" сэр Алекс Фергюсон.

С момента прихода Сульшера на тренерский мостик в декабре болельщиков "Юнайтед" со стажем не покидает чувство ностальгии. Оле Гуннар заставил "дьяволов" играть так, как когда-то играла команда с ним самим в составе.

Кэррик, который не понаслышке знает о временах великого Фергюсона, а вдобавок имеет доступ в раздевалку, тоже проводит эти параллели.

"У них с сэром Алексом одинаковые принципы. Командные разговоры Оле сводятся к тому, что нужно упорно работать. Так он старается это преподносить. Таков стиль нашего клуба, таков ДНК "Манчестер Юнайтед": зрелищная и позитивная игра, которая приносит победы; игра, в которой ты идешь на риски".

"Прежде всего рабочая этика и скромность. Стиль "Юнайтед" — это не значит "мы лучше тебя", это значит мы просто должны работать упорнее. Лучшие команды "Юнайтед" всегда были командами с невероятной рабочей этикой", — сообщил Кэррик The Times.


Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2019 18:00

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  1. blackbirdofk 16.03.2019 18:59 # blackbirdofk
    Ртом хорошо работает. Судьи в восторге

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  2. jack-willsher 16.03.2019 18:35 # jack-willsher
    значит надо ему тренеровать рот

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  3. skychnie-oboi 16.03.2019 18:11 # skychnie-oboi
    На фото принцип - сделал дело, вытри лицо.
    Ротация пункт 2.0.1

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  4. van-der-slav 16.03.2019 18:06 # van-der-slav
    фапл без ошибок - не фапл

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