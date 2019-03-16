Кэррик: "У Сульшера те же принципы, как и у Фергюсона"

Ассистент "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что Оле Гуннар Сульшер разделяет те же принципы, как и экс-главный тренер "красных дьяволов" сэр Алекс Фергюсон.

С момента прихода Сульшера на тренерский мостик в декабре болельщиков "Юнайтед" со стажем не покидает чувство ностальгии. Оле Гуннар заставил "дьяволов" играть так, как когда-то играла команда с ним самим в составе.



Кэррик, который не понаслышке знает о временах великого Фергюсона, а вдобавок имеет доступ в раздевалку, тоже проводит эти параллели.



"У них с сэром Алексом одинаковые принципы. Командные разговоры Оле сводятся к тому, что нужно упорно работать. Так он старается это преподносить. Таков стиль нашего клуба, таков ДНК "Манчестер Юнайтед": зрелищная и позитивная игра, которая приносит победы; игра, в которой ты идешь на риски".



"Прежде всего рабочая этика и скромность. Стиль "Юнайтед" — это не значит "мы лучше тебя", это значит мы просто должны работать упорнее. Лучшие команды "Юнайтед" всегда были командами с невероятной рабочей этикой", — сообщил Кэррик The Times.