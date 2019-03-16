"Уотфорд" стал первым полуфиналистом Кубка Англии

Андре Грей Первым полуфиналистом Кубка Англии стал "Уотфорд", переигравший на своем поле "Кристал Пэлас" со счетом 2:1.

Открыв счет в середине первого тайма благодаря точному удару Этьена Капу, на 62-й минуте "шершни" пропустили ответный гол от Мичи Батшуайи.

Однако от экстра-таймов и возможной серии пенальти команды избавил вышедший на замену Андре Грей, который на 79-й минуте пробил по летящему мячу после заброса партнера на линию вратарской — 2:1.

Таким образом, обыграв "орлов" в третий раз за сезон, "Уотфорд" завоевал путевку на "Уэмбли" и теперь ждет остальных полуфиналистов.

"Уотфорд" — "Кристал Пэлас" — 2:1 (1:0)

Голы: Капу 27, Грей 79 — Батшуайи 62.

"Уотфорд": Гомес, Фемения, Мариаппа, Кэткарт, Холебас (Мазина 45), Хьюз (Грей 77), Дукуре, Капу, Перейра, Деулофеу (Клеверли 89), Дини.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Ва-Биссака, Келли, Томкинс, Шлюпп, Миливоевич, Куяте, Майер, Макартур (Бентеке 84), Таунсенд, Батшуайи.

Предупреждения: Мазина — Миливоевич.



Метки Кристал Пэлас, Кубок Англии, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2019 17:20

Количество просмотров Просмотров: 136

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  1. shymkentski 16.03.2019 17:30 # shymkentski
    Украинки и белорусские девушки топ, особенно вторые, в отличие от русни они большинство все белокурые с глубокими зелёными или голубыми глазами на финок больше похожи, и не заметишь эту турецкий монгольский отпечаток как у рашек

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  2. chelsea88 16.03.2019 17:30 # chelsea88
    Конониры пидopacы!

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  3. mancityman 16.03.2019 17:29 # mancityman
    Это был разогрев, главный матч впереди.
    Вперед КОРОЛИ!!!

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