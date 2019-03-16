"Уотфорд" стал первым полуфиналистом Кубка Англии

Первым полуфиналистом Кубка Англии стал "Уотфорд", переигравший на своем поле "Кристал Пэлас" со счетом 2:1.

Открыв счет в середине первого тайма благодаря точному удару Этьена Капу, на 62-й минуте "шершни" пропустили ответный гол от Мичи Батшуайи.



Однако от экстра-таймов и возможной серии пенальти команды избавил вышедший на замену Андре Грей, который на 79-й минуте пробил по летящему мячу после заброса партнера на линию вратарской — 2:1.



Таким образом, обыграв "орлов" в третий раз за сезон, "Уотфорд" завоевал путевку на "Уэмбли" и теперь ждет остальных полуфиналистов.



"Уотфорд" — "Кристал Пэлас" — 2:1 (1:0)



Голы: Капу 27, Грей 79 — Батшуайи 62.



"Уотфорд": Гомес, Фемения, Мариаппа, Кэткарт, Холебас (Мазина 45), Хьюз (Грей 77), Дукуре, Капу, Перейра, Деулофеу (Клеверли 89), Дини.



"Кристал Пэлас": Гуаита, Ва-Биссака, Келли, Томкинс, Шлюпп, Миливоевич, Куяте, Майер, Макартур (Бентеке 84), Таунсенд, Батшуайи.



Предупреждения: Мазина — Миливоевич.



