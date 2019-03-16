"Уотфорд" стал первым полуфиналистом Кубка Англии
Первым полуфиналистом Кубка Англии стал "Уотфорд", переигравший на своем поле "Кристал Пэлас" со счетом 2:1.
Открыв счет в середине первого тайма благодаря точному удару Этьена Капу, на 62-й минуте "шершни" пропустили ответный гол от Мичи Батшуайи.
Однако от экстра-таймов и возможной серии пенальти команды избавил вышедший на замену Андре Грей, который на 79-й минуте пробил по летящему мячу после заброса партнера на линию вратарской — 2:1.
Таким образом, обыграв "орлов" в третий раз за сезон, "Уотфорд" завоевал путевку на "Уэмбли" и теперь ждет остальных полуфиналистов.
"Уотфорд" — "Кристал Пэлас" — 2:1 (1:0)
Голы: Капу 27, Грей 79 — Батшуайи 62.
"Уотфорд": Гомес, Фемения, Мариаппа, Кэткарт, Холебас (Мазина 45), Хьюз (Грей 77), Дукуре, Капу, Перейра, Деулофеу (Клеверли 89), Дини.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Ва-Биссака, Келли, Томкинс, Шлюпп, Миливоевич, Куяте, Майер, Макартур (Бентеке 84), Таунсенд, Батшуайи.
Предупреждения: Мазина — Миливоевич.
Here’s THAT Andre Gray goal again #WatfordFC pic.twitter.com/ev2N1p81cw— COYHorns.com (@Coyhorns_com) 16 марта 2019 г.
16.03.2019 17:20
Просмотров: 136
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Украинки и белорусские девушки топ, особенно вторые, в отличие от русни они большинство все белокурые с глубокими зелёными или голубыми глазами на финок больше похожи, и не заметишь эту турецкий монгольский отпечаток как у рашек
(ответить)
Конониры пидopacы!
(ответить)
Это был разогрев, главный матч впереди.
Вперед КОРОЛИ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий