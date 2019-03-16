Сульшер сравнил этот сезон с триумфальным 1998/99
Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что видит схожие черты между своей командой и "красными дьяволами" образца триумфального сезона 1998/99.
В том сезоне 1998/99 Сульшер был частью "Юнайтед", который под руководством сэра Алекса Фергюсона выиграл Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов и Кубок Англии.
При Сульшере у руля "дьяволы" уже не имеют шансов вмешаться в чемпионскую гонку Премьер-Лиги, но продолжают борьбу в двух других соревнованиях. В преддверии четвертьфинального матча Кубка Англии против "Вулверхэмптона" Оле Гуннар рассказал о своем чувстве дежавю.
"Чтобы завоевать трофеи, ты должен выиграть минимум один или два тяжелых матча, потому что они становятся определяющими моментами".
"В том 1999 году мы победили "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал" в Кубке Англии, и после таких матчей ты думаешь, что заслуживаешь везения при жеребьевки следующего раунда".
"Мы уже прошли "Челси" и "Арсенал", однако выезд к "Вулверхэмптону" может быть чрезвычайно сложным матчем".
"Насколько это похоже на 1999 год? В этом году мы не сражаемся за победу в лиге, но все еще ведем борьбу за два других трофея", — цитирует Сульшера Sky Sports.
16.03.2019 17:00
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Майкл Эссиен переходит в Азербайджанский "Себаил"
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че говна поел?
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напомню: Достижения в качестве тренера
Командные
Манчистер Юнайтед (до 21 года)
Обладатель Большого кубка Лохкашира: 2009
Обладатель Большого кубка Манчистера: 2009
Чемпион Премьер-лиги для резервистов (север): 2010
Чемпион Премьер-лиги для резервистов: 2010
Просто топ коуч.
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Пока рано делать подобные сравнения. На сегодняшний день можно смело говорить только одно: колбаса возьмет в ротан в АПЛ и ЛЧ. Сриньте.
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