Сульшер сравнил этот сезон с триумфальным 1998/99

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что видит схожие черты между своей командой и "красными дьяволами" образца триумфального сезона 1998/99.

В том сезоне 1998/99 Сульшер был частью "Юнайтед", который под руководством сэра Алекса Фергюсона выиграл Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов и Кубок Англии.



При Сульшере у руля "дьяволы" уже не имеют шансов вмешаться в чемпионскую гонку Премьер-Лиги, но продолжают борьбу в двух других соревнованиях. В преддверии четвертьфинального матча Кубка Англии против "Вулверхэмптона" Оле Гуннар рассказал о своем чувстве дежавю.



"Чтобы завоевать трофеи, ты должен выиграть минимум один или два тяжелых матча, потому что они становятся определяющими моментами".



"В том 1999 году мы победили "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал" в Кубке Англии, и после таких матчей ты думаешь, что заслуживаешь везения при жеребьевки следующего раунда".



"Мы уже прошли "Челси" и "Арсенал", однако выезд к "Вулверхэмптону" может быть чрезвычайно сложным матчем".



"Насколько это похоже на 1999 год? В этом году мы не сражаемся за победу в лиге, но все еще ведем борьбу за два других трофея", — цитирует Сульшера Sky Sports.