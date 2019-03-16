Моутиньо мог перейти в "Эвертон" или "Тоттенхэм"

Полузащитник "Вулверхэмптона" Жоау Моутиньо назвал два клуба Премьер-Лиги, которые пытались заполучить его в прошлом.

Отличная форма игрока сборной Португалии является одной из причин, почему "волки" так уверенно проводят свой дебютный сезон в Премьер-Лиге и претендуют на звание лучшей команды за пределами топ-6.



По словам 32-летнего полузащитника, он всегда хотел выступать в Англии, однако перебраться сюда ему удалось только с третьей попытки после сорвавшихся переходов в "Эвертон" в 2008 и "Тоттенхэм" четырьмя годами позже.



"Я был близок к переезду сюда прежде и считал своей целью поиграть в Премьер-Лиге".



"В прошлом у меня была одна-две таких возможности. Первая — с "Эвертоном", вторая — с "Тоттенхэмом". Во втором случае я уже был в комнате для подписания контракта, но на следующий день меня ждал матч в Португалии, и переход не состоялся — нам не хватило одной минуты... Вообще-то, мы даже подписали контракт, но на одну минуте позже дедлайна".



"После таких вещей ты стараешься продолжать делать то, что тебе нравится, а мне нравится играть в футбол. Сейчас я очень хорошо себя чувствую. У меня свежие ноги. Когда люди спрашивают меня, чувствую ли я себя старым в свои 32 года, я отвечаю, что могу продолжать играть еще 10 лет", — сообщил Моутиньо Daily Mirror.