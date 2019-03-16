Гвардиола: "Санчо не захотел испытать себя в "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что вингер Джейдон Санчо ушел в дортмундскую "Боруссию", потому что струсил перед испытанием, которое было перед ним на "Этихад".

Ни видя для себя особых шансов пробиться в первую команду "Сити", Санчо отказался подписать профессиональный контракт с "горожанами" и в августе 2017 уехал в Дортмунд.



Выступая за клуб Бундеслиги, 18-летний англичанин добился впечатляющего прогресса. Согласно слухам, "Манчестер Юнайтед" уже готовит 80 миллионов фунтов за Джейдона.



Не умаляя заслуг Санчо, Гвардиола выразил огорчение, что Джейдон даже не попытался проявить в себя в "Сити".



"Он не захотел взяться за испытание здесь. Он отверг эту возможность узнать, на что он способен. Он решил уехать туда. Ну, и прекрасно. Там его дела идут хорошо, и я поздравляю его с этим".



"Он демонстрирует невероятную игру. Он невероятно хорош в этом сезоне. Что было бы, останься он здесь? Я не знаю. Если речь об игроках, то это зависит от них самих и от того, что они делают на поле", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.