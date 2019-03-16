Брендан Роджерс не хочет терять Чилуэлла

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс пообещал сделать все возможное, чтобы сохранить защитника Бена Чилуэлла на "Кинг Пауэр" грядущим летом.

Согласно слухам, 22-летний Чилуэлл занимает важное место в планах "Манчестер Сити" на грядущее трансферное окно. Из-за бесконечных проблем Бенжамена Менди со здоровьем левый фланг обороны "горожан" оголен второй сезон подряд.



Однако Роджерс совершенно не заинтересован в продаже Чилуэлла, которого он пытался переманить, возглавляя "Ливерпуль". Учитывая истекающий контракт Кристиана Фукса, потеря еще и Бена могла бы стать большой проблемой для "лис".



"Я едва прибыл сюда, но уже смог увидеть его огромный талант, а вдобавок я пытался переманить его в "Ливерпуль", когда работал там. Поэтому я знаю, насколько он хорош. Однако эта ситуация не напрягает меня".



"Он удивительный молодой игрок, и ему еще многому предстоит научиться в игре. Ему очень нравится быть здесь, и мы посмотрим, как все сложится, но мы определенно не хотим его терять", — цитирует Роджерса Sky Sports.