Чех объяснил успехи английских клубов в еврокубках

Голкипер "Арсенала" Петр Чех считает, что возросшая конкуренция в верхней части таблицы Премьер-Лиги является причиной успешного выступления английских клубов в еврокубках.

В данный момент "Арсенал" вовлечен в борьбу с "Тоттенхэмом", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" за два вакантных места в топ-4, тогда как "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" отчаянно сражаются за титул.



По мнению Чеха, столь ожесточенная конкуренция на внутренней арене позволяет грандам Премьер-Лиги постоянно оставаться в тонусе, в том числе в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, где Англия до сих пор представлена сразу шестью командами.



"Если вы посмотрите на качество футбола каждый уикенд и посреди недели в Премьер-Лиге, то увидите, что борьба становится все упорнее".



"Иногда тот факт, что тебе нужно сражаться каждый матч все 90 минут, отнимает много сил на европейские матчи, но против "Ренна" этого не было заметно".



"Возьмем, к примеру ПСЖ. Их проблема в том, что у них недостаточно больших матчей на протяжении года. Их состав и их уровень мастерства так сильно отличаются от остальных в Лиге 1, что им не приходится выдерживать испытания каждый уикенд".



"У них недостаточно больших матчей, и когда затем они находятся под давлением в Лиге Чемпионов, оказывается, что они не привыкли к этому", — приводит слова Чеха The Telegraph.