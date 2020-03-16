Бабель: "У Ван Дейка есть слабое место — но только я его знаю"

Фланговый нападающий "Фулхэма" Райан Бабель заявил, что знает слабое место защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка и попытается это использовать в воскресном матче Премьер-Лиги.

Вернувшись в английский футбол в январе на правах аренды из "Бешикташа", в воскресенье Бабель сыграет на "Крэйвен Коттадж" против своего бывшего клуба, за который он выступал с 2007 по 2011 год.



В этом матче Бабелю будет противостоять его партнер по сборной Голландии Ван Дейк, которым Райан восхищается, но одновременно не считает безупречным защитником.



"Виргил определенно прибавил за последние годы. Но он все еще может стать лучше на 30 процентов. Меня не покидает ощущение, что он играет на 70 процентов от своих возможностей. Он способен на гораздо большее. Он может добавить в скорости, если захочет".



"Есть ли у него какое-либо слабое место? Оно есть. Я не хочу говорить, в чем оно. Не думаю, что кто-либо это уже обнаружил", — сообщил Бабель The Times.