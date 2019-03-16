Гвардиола: "Обо мне будут судить по Лиге Чемпионов"

Хосеп Гвардиола уверен, что об успешности его периода в "Манчестер Сити" будут судить по тому, удастся ли "горожанам" выиграть Лигу Чемпионов.

Гвардиола установил высочайшую планку для себя, когда на заре своей самостоятельной тренерской карьеры дважды выиграл Лигу Чемпионов с "Барселоной".



Когда Хосепу не удалось повторить подобное с "Баварией", это посчитали провалом, и каталонец ожидает такого же отношения к себе в "Сити", несмотря на внушительные успехи "горожан" на внутренней арене.



"Обо мне судили таким образом в Мюнхене, поэтому здесь будет то же самое. Для большинства людей в Мюнхене мой период там не был хорошим, потому что мы ни разу не достигли финала. Мы добирались до полуфинала, но не попадали в финал, и, исходя из этого, люди делали свои выводы".



"Поэтому мне повезло. Мои стандарты высоки. Я должен достигать их".



"Учитывая наше текущее положение, я мало на что могу пожаловаться. Я практически уверен, наши фанаты понимают это. Когда я разговариваю со своим президентом, исполнительным директором, спортивным директором, они по достоинству оценивают то, чего мы добились за два последних сезона. В конце концов это самое важное".



"После этого люди сами могут решить, катастрофа это или нет. Если мы не выиграем Лигу Чемпионов, разве наша работа на протяжении трех сезонов, каждые три дня, становится провалом или катастрофой? Я совершенно с этим не согласен, но что поделать. Нужно смириться и жить дальше. Я много побеждал в прошлом, и поэтому люди считают это нормой — но это не есть нормально", — цитирует Гвардиолу Sky Sport.