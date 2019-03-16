Валенсия может продолжить карьеру в "Арсенале"

Отец капитана "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсии сообщил, что его сын может продолжить карьеру в "Арсенале".

Напомним, в начале марта стало известно, что "красные дьяволы" приняли решение не пользоваться своей опцией по автоматическому продлению контракта Валенсии. Таким образом, после окончания этого сезона Антонио покинет "Олд Траффорд" свободным агентом.



Несмотря на то, что 33-летний эквадорец проваливает этот сезон, сыграв только пять матчей в рамках Премьер-Лиги, на Валенсию существует большой спрос — в том числе из английского первенства.



"Он определенно не останется в Манчестере. Ему нужна смена обстановки, вдобавок клуб сам не собирается продлевать с ним сотрудничество. Всему в жизни однажды приходит конец".



"Арсенал", "Вест Хэм", "Интер" и один клуб из Китая — таковы наши варианты, но в футболе все может быстро поменяться. Он хочет выбрать лучшее направление для себя, а вдобавок он хочет получить контракт на два года", — цитирует Луиса Валенсию Daily Mirror.



Добавим, что интерес "Арсенала" к Антонио выглядит вполне логичным, ведь основной правый защитник Эктор Беллерин пропустит старт нового сезона из-за тяжелой травмы, а контракт 35-летнего Штефана Лихтштайнера истекает через считанные месяцы.