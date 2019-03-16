"Реал" попытается купить Рахима Стерлинга

В рамках своего масштабного плана по обновлению состава команды "Реал" нацелился на вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.

В начале текущей неделе Зинедин Зидан вернулся на должность главного тренера "Реала", заключив контракт до 2022 года. Предполагается, что французский специалист сделал это, предварительно получив убедительные гарантии насчет трансферного бюджета.



По слухам, грядущим летом Зидан сможет потратить более 300 миллионов фунтов. Среди целей "Реала" называются Эден Азар из "Челси" и Кристиан Эриксен из "Тоттенхэма" — оба игрока приближаются к заключительным 12 месяцам по своим контрактам.



Еще одной целью "Реала" из Премьер-Лиги обещает стать 24-летний Стерлинг. Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Зидан является большим поклонником таланта Рахима и находится под впечатлением от его игры в этом сезоне.



Достоверно известно, что "Реал" имеет давний интерес к Стерлингу. Королевский клуб присматривался к Рахиму еще в 2014, а также снова — в августе прошлого года, присылая для этого своих скаутов.



В этом сезоне Стерлинг утвердился в качестве одной из главных звезд Премьер-Лиги, забив 21 гол за свой клуб и сборную Англии, а также отдав 12 результативных передач. Рахим является теневым фаворитом на награду Игроку Года по версии PFA, следуя по пятам за одноклубником Серхио Агуэро и Виргилом Ван Дейком из "Ливерпуля".



Отметим, что "Сити" лишь в ноябре прошлого года заключил со Стерлингом новый контракт, рассчитанный до 2023 года и предусматривающий зарплату в 300 тыс фунтов в неделю. Чтобы переманить Рахима, "Реалу" придется выложить кругленькую сумму.