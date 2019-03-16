"Челси" не будет наказан за взятку отцу Кристенсена

Андреас Кристенсен "Челси" избежит наказания за незаконные платежи отцу своего защитника Андреаса Кристенсена.

Напомним, FA начала расследование в отношении "синих" после публикации датской газеты Politiken, которая сообщила, что отец Кристенсена был фиктивно устроен на работу в лондонский клуб в тот самый день, как Андреас оформил свой переход на "Стэмфорд Бридж" в 2012 году.

Фактически "Челси" дал взятку Стену Кристенсену, чтобы его сын выбрал "синих" для продолжения карьеры. За четыре года отец Андреаса получил более 650 тысяч фунтов, не покидая свою основную работу в "Брондбю".

Однако Daily Mail стало известно, что "Челси" удастся избежать наказания. Дело в том, что в ноябре 2015 Премьер-Лига решила обновить соответствующие правила в отношении трансферов юниоров, одновременно устроив период амнистии, чтобы клубы добровольно могли сознаться в допущенных ранее нарушениях.

Предполагается, что в тот период "синие" пришли с повинной, сознавшись в незаконных платежах отцу своего игрока. Учитывая это, "Челси" должен избежать наказания.


Метки Кристенсен, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2019 07:00

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  1. iceteam 16.03.2019 08:44 # iceteam
    У одного колбасника, уже полыхнуло, ждём следующих)

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  2. liverpool1892est 16.03.2019 07:29 # liverpool1892est
    Почему?Блиатььь!!!

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  3. the2pac 16.03.2019 07:26 # the2pac
    Ебать там в Новой Зеландии парнишка шутеров наигрался и на свет вышел прогуляться...

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