Гвардиола: "Шансы против "Тоттенхэма" 50 на 50"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил шансы своей команды в противостоянии с "Тоттенхэмом" в четвертьфинале Лиги Чемпионов как 50 на 50.

Проведенная в пятницу жеребьевка стадии 1/4 финала элитного европейского турнира столкнула лицом к лицу "горожан" и "шпор", тем самым гарантировав присутствие минимум одной английской команды в полуфинале.



В последние недели "Тоттенхэм" значительно сбавил обороты в Премьер-Лиге и уже забыл о чемпионской гонке — в остатке сезона подопечные Маурисио Почеттино будут сражаться за попадание в топ-4.



В этот же период "Сити" совершил рывок на вершину Премьер-Лиги, однако Гвардиола убежден, что форма на внутренней арене не имеет никакого значения.



"Так порой случается, что сталкиваются команды из одной страны. Нам просто приятно быть в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Мы очень хорошо знаем друг друга с "Тоттенхэмом". Мы очень их уважаем. Шансы 50 на 50. Мы постараемся подойти в как можно более хорошем состоянии к этим двум матчам".



"У каждой команды есть свои сильные и слабые стороны, и это касается в том числе и нас. В данный момент мы не заглядываем дальше "Тоттенхэма".



"Я довольно хорошо их знаю и испытываю к ним огромное уважение. Это будет тяжело, но с любой другой командой на этой стадии Лиги Чемпионов было бы так же", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Добавим, пикантности этому европейскому противостоянию придает тот факт, что примерно в это же время "Сити" и "Тоттенхэм" сыграют друг с другом в Премьер-Лиге. 9 апреля "шпоры" примут "горожан" на своем новом стадионе в рамках первого матча 1/8 финала, 17 апреля проведут ответный на "Этихад", а спустя еще три дня вернутся в Манчестер для поединка чемпионата.