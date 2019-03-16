Майкл Кэррик поддерживает назначение Сульшера

Майкл Кэррик и Оле Гуннар Сульшер Ассистент "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик считает, что Оле Гуннар Сульшер заслуживает получить свою работу на постоянной основе.

Согласно слухам, уже в предстоящий международный перерыв Сульшер может избавиться от приставки "временный", заключив долгосрочный контракт с "красными дьяволами".

По мнению Кэррика, своими 14 победами в 18 проведенных матча 46-летний норвежец сделал для этого достаточно. Сам Майкл хочет продолжать ассистировать Сульшеру.

"Конечно, я хочу, чтобы он остался. Любое другое заявление из моих уст звучало бы нелепо".

"Естественно, все игроки и каждый в клубе хотят сохранить Оле. Когда ты выигрываешь свои матчи, игроки всегда хотят, чтобы тренер продолжал делать свою работу".

"Этот фактор ощущает каждый фанат и каждый болельщик "Юнайтед". Спросите любого — никто не пойдет против Оле в данный момент", — сообщил Кэрррик Manchester Evening News.


Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2019 00:05

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