Майкл Кэррик поддерживает назначение Сульшера

Ассистент "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик считает, что Оле Гуннар Сульшер заслуживает получить свою работу на постоянной основе.

Согласно слухам, уже в предстоящий международный перерыв Сульшер может избавиться от приставки "временный", заключив долгосрочный контракт с "красными дьяволами".



По мнению Кэррика, своими 14 победами в 18 проведенных матча 46-летний норвежец сделал для этого достаточно. Сам Майкл хочет продолжать ассистировать Сульшеру.



"Конечно, я хочу, чтобы он остался. Любое другое заявление из моих уст звучало бы нелепо".



"Естественно, все игроки и каждый в клубе хотят сохранить Оле. Когда ты выигрываешь свои матчи, игроки всегда хотят, чтобы тренер продолжал делать свою работу".



"Этот фактор ощущает каждый фанат и каждый болельщик "Юнайтед". Спросите любого — никто не пойдет против Оле в данный момент", — сообщил Кэрррик Manchester Evening News.