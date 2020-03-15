Моуриньо назвал лучший матч этого розыгрыша Лиги Чемпионов

Жозе Моуриньо и Юрген Клопп Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал победу "Ливерпуля" 1:3 над "Баварией" как лучший матч этого розыгрыша Лиги Чемпионов.

Первый раунд плей-офф элитного европейского турнира подарил немало захватывающих и сенсационных матчей. Чего стоит только победа "Аякса" над "Реалом" или успех "Юнайтед" против ПСЖ в матче с невероятной концовкой.

Однако игра своей бывшей команды на "Парк де Пренс" впечатлила Моуриньо не так, как уверенная и одержанная без лишних нервов победа "Ливерпуля" в Мюнхене.

"Я смотрел на "Ливерпуль" и видел тенденцию ухудшения их игры и результатов в Премьер-Лиге. Они теряли много очков, но они приехали к "Баварии" и провели там определенно лучший матч в этом сезоне Лиги Чемпионов".

"Поэтому им удалось удивить меня. При этом я не думаю, что они удивили себя, потому что они первые, кто верил в это. Однако своей сильной игрой они удивили многих людей".

"Конечно, теперь они оказались в хорошем положении, чтобы побороться за победу в Лиге Чемпионов. Также я думаю, они получат психологический импульс, благодаря которому, возможно, воспрянут духом и покажут похожую игру в Премьер-Лиге", — сообщил Моуриньо в эфире Russia Today.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2019 23:00

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  1. seregaball 15.03.2019 23:53 # seregaball
    однако,он в душе тоже красный

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  2. beautiful-lie 15.03.2019 23:50 # beautiful-lie
    В интервью Раша Тудэй?) да эти бичи только ролики с ютуба собирают и показывают за свои, какая нахуй РТ?

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  3. manutd-20champ 15.03.2019 23:29 # manutd-20champ
    такой же диванный иксперт, как и все тут на фапле

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  4. iskander8sg 15.03.2019 23:11 # iskander8sg
    Приятно слышать))

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