Моуриньо назвал лучший матч этого розыгрыша Лиги Чемпионов

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал победу "Ливерпуля" 1:3 над "Баварией" как лучший матч этого розыгрыша Лиги Чемпионов.

Первый раунд плей-офф элитного европейского турнира подарил немало захватывающих и сенсационных матчей. Чего стоит только победа "Аякса" над "Реалом" или успех "Юнайтед" против ПСЖ в матче с невероятной концовкой.



Однако игра своей бывшей команды на "Парк де Пренс" впечатлила Моуриньо не так, как уверенная и одержанная без лишних нервов победа "Ливерпуля" в Мюнхене.



"Я смотрел на "Ливерпуль" и видел тенденцию ухудшения их игры и результатов в Премьер-Лиге. Они теряли много очков, но они приехали к "Баварии" и провели там определенно лучший матч в этом сезоне Лиги Чемпионов".



"Поэтому им удалось удивить меня. При этом я не думаю, что они удивили себя, потому что они первые, кто верил в это. Однако своей сильной игрой они удивили многих людей".



"Конечно, теперь они оказались в хорошем положении, чтобы побороться за победу в Лиге Чемпионов. Также я думаю, они получат психологический импульс, благодаря которому, возможно, воспрянут духом и покажут похожую игру в Премьер-Лиге", — сообщил Моуриньо в эфире Russia Today.