"Севилья" может оставить "Арсенал" без Мончи

"Арсенал" рискует упустить уволенного с поста спортивного директора "Ромы" Мончи, которому была предложена возможность вернуться в "Севилью".

Ранее в своей карьере Мончи провел 17 лет в "Севилье", где ему довелось три сезона подряд праздновать победу в Лиге Европы вместе с Унаи Эмери, нынешним главным тренером "канониров".



А вот в "Роме" Мончи не продержался и двух лет, оставив неоднозначное впечатление своей работой на трансферном рынке. При этом "Арсенал" обозначил интерес к испанскому специалисту, еще до увольнения того из итальянского клуба.



Казалось бы, увольнение из "Ромы" снимает все препятствия к воссоединению Мончи с Эмери в Северном Лондоне, однако этой ситуацией решила воспользоваться "Севилья".



Достоверно известно, что "Севилья" уже вступила в переговоры с Мончи насчет возвращения трансферного гуру в андалусийский клуб, что едва ли обрадует "Арсенал".



"В данный момент времени "Севилья" нуждается в новом спортивном директоре. Нам нужен лучший, и Мончи — именно такой. Наши переговоры с ним проходят хорошо, это очень позитивный диалог", — цитирует президента "Севильи" Хосе Кастро Sky Sports.