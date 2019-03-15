"Севилья" может оставить "Арсенал" без Мончи
"Арсенал" рискует упустить уволенного с поста спортивного директора "Ромы" Мончи, которому была предложена возможность вернуться в "Севилью".
Ранее в своей карьере Мончи провел 17 лет в "Севилье", где ему довелось три сезона подряд праздновать победу в Лиге Европы вместе с Унаи Эмери, нынешним главным тренером "канониров".
А вот в "Роме" Мончи не продержался и двух лет, оставив неоднозначное впечатление своей работой на трансферном рынке. При этом "Арсенал" обозначил интерес к испанскому специалисту, еще до увольнения того из итальянского клуба.
Казалось бы, увольнение из "Ромы" снимает все препятствия к воссоединению Мончи с Эмери в Северном Лондоне, однако этой ситуацией решила воспользоваться "Севилья".
Достоверно известно, что "Севилья" уже вступила в переговоры с Мончи насчет возвращения трансферного гуру в андалусийский клуб, что едва ли обрадует "Арсенал".
"В данный момент времени "Севилья" нуждается в новом спортивном директоре. Нам нужен лучший, и Мончи — именно такой. Наши переговоры с ним проходят хорошо, это очень позитивный диалог", — цитирует президента "Севильи" Хосе Кастро Sky Sports.
15.03.2019 22:00
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